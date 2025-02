Douglas Soto desiste de postularse como precandidato del PUSC y renuncia al partido

El abogado Douglas Soto dijo que rechazó la petición que le hizo un grupo de dirigentes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de postularse como precandidato para la convención interna de esa agrupación, que se celebraría en abril.

Además, renunció a la militancia con la agrupación socialcristiana y aseguró que buscará liderar un nuevo movimiento político “sin compromisos, sin clientelismo y sin cálculos políticos”.

Los militantes que habían solicitado a Soto lanzar su aspiración eran los que impulsaban, originalmente, al diputado Leslye Bojorges León como aspirante a candidato presidencial y que buscaron opciones cuando el legislador tuvo que deponer sus aspiraciones.

El diputado alajuelense depuso su aspiración presidencial, luego de que se dio a conocer su implicación en el Caso Richter, donde figura como investigado por supuestamente solicitar dádivas a un empresario sospechoso de lavado de dinero.

El abogado Douglas Soto formaba parte del comando de campaña de Bojorges, junto con Mario Buzo, quien fungía como el coordinador de la tendencia del congresista alajuelense.

En un comunicado difundido esta semana, Douglas Soto alegó que la Unidad debe dejar las malas prácticas de los partidos y políticos tradicionales.

“No seré parte de la supuesta convención interna del Partido Unidad Social Cristiana, que no supo escuchar las necesidades de los ciudadanos, que no permitió la renovación de sus estructuras, protegiendo a los mismos de siempre, en beneficio de sus intereses personales, que no ha sabido escuchar a los jóvenes. Pero, sobre todo, un partido que no ha sido vehemente en sus actuaciones en la lucha contra la corrupción”, dijo el abogado.

“Este partido no tiene la autoridad moral, como tampoco la tiene ningún otro partido tradicional, de aspirar a la Presidencia de la República”, dijo el abogado.

Entre los nombres que mencionó Mario Buzo para heredar la precandidatura a la que renunció Leslye Bojorges estaba el de Douglas Soto.