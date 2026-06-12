Economía

Unión Europea prohibirá a las aerolíneas cobrar a los padres por sentarse junto a sus hijos menores de 14 años

La Unión Europea alcanzó un acuerdo para reforzar los derechos de los pasajeros. Entre las medidas destaca la prohibición de cobrar por ubicar a los niños junto a sus padres en los vuelos

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Por Europa Press
Un Tribunal de Familia anuló un permiso que permitía a una madre sacar a sus hijos del país sin restricción y solicitarles visa para cualquier destino. Se ve un avión comercial blanco despegando.
La Unión Europea acordó prohibir que las aerolíneas cobren por asignar asientos contiguos a menores de 14 años y sus padres, en una reforma que fortalece los derechos de los pasajeros aéreos. (Archivo/Archivo)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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