Unión Europea prohibirá a las aerolíneas cobrar a los padres por sentarse junto a sus hijos menores de 14 años

La Unión Europea acordó prohibir que las aerolíneas cobren por asignar asientos contiguos a menores de 14 años y sus padres, en una reforma que fortalece los derechos de los pasajeros aéreos.

Bruselas. Las aerolíneas tendrán prohibido cobrar a los padres por sentarse junto a sus hijos, según una reforma de la Unión Europea (UE) sobre los derechos de los pasajeros acordada el viernes, informaron fuentes diplomáticas.

Los países de la UE también querían reducir las indemnizaciones que las compañías aéreas deben pagar actualmente por vuelos cancelados y retrasos prolongados.

Sin embargo, los planes se descartaron tras meses de negociaciones, al encontrarse con una fuerte resistencia por parte de los legisladores europeos.

Una iniciativa parlamentaria para prohibir a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano también fue abandonada en favor de una disposición que obliga a los sitios web de venta de billetes a mostrar precios que incluyan el equipaje de mano.

“Hemos defendido con éxito los derechos de los pasajeros aéreos”, afirmó Jan-Christoph Oetjen, un legislador alemán que participó en las negociaciones.

No obstante, tras más de una década de preparación, la reforma mantiene el sistema europeo actual de compensación a los pasajeros, que garantiza indemnizaciones de entre $291 y $699, según la distancia del vuelo, cuando se producen retrasos de tres horas o más.

No cobro a padres por sentarse junto a sus hijos

El texto cuenta con un amplio respaldo de los legisladores, lo que allana el camino para su aprobación provisional el lunes.

Esto dará lugar a otros cambios, como la prohibición de que las aerolíneas cobren tasas por corregir errores ortográficos en las reservas y por sentar a los menores de 14 años junto a sus padres.

A continuación, la reforma deberá ser adoptada formalmente por los Estados miembros y los legisladores antes de entrar en vigor.