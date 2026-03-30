Aerolíneas europeas piden flexibilizar control fronterizo ante largas filas en aeropuertos

Pasajeros con maletas esperan la cola para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España).

Las principales aerolíneas y aeropuertos europeos solicitaron este lunes a la Unión Europea prorrogar la flexibilidad prevista en el nuevo sistema de control de la frontera exterior (EES, por sus siglas en inglés), el cual deberá estar plenamente operativo el próximo 10 de abril.

Además, plantearon mantener la posibilidad de suspenderlo en momentos de alta afluencia, con el fin de evitar largas esperas de viajeros durante la temporada alta.

“Es probable que los pasajeros que entren en el espacio Schengen tengan que esperar aún más en el control fronterizo durante la Semana Santa debido a los persistentes problemas operativos relacionados con la implementación del EES”, señalaron en un comunicado conjunto el director general de la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Olivier Jankovec, y la directora de Aerolíneas por Europa (A4E), Ourania Georgoutsakou.

Ambos advirtieron sobre los “problemas técnicos y operativos” para adaptar las infraestructuras al nuevo sistema digital, que reforzará el control del ingreso de extracomunitarios y cuya implementación comenzó de forma gradual en octubre del año pasado.

Indicaron que, desde la exigencia de registrar al menos el 50% de los viajeros extracomunitarios el pasado 10 de marzo, los tiempos de espera en los puntos de control —donde es obligatorio verificar datos biométricos— han aumentado de forma significativa y alcanzan “regularmente” hasta dos horas en horas pico.

El periodo de transición fijó como fecha límite este 31 de marzo para registrar al 100% de los nacionales de terceros países que crucen la frontera de la UE, con una fase que concluye el 9 de abril y obligará a cumplir plenamente con el sistema a partir del día siguiente.

Ante el aumento de viajes por Semana Santa, aerolíneas y aeropuertos plantearon extender la flexibilidad que permite suspender total o parcialmente el EES por razones operativas “durante toda la temporada de verano de 2026”.

“Esta flexibilidad ha demostrado ser vital para prevenir interrupciones operativas catastróficas durante el despliegue progresivo del sistema. Si no se resuelven los problemas técnicos y operativos del EES, esta flexibilidad debería mantenerse disponible durante futuros periodos de máxima afluencia de viajeros, como el invierno de 2026/2027”, agregaron ACI y A4E.

Las organizaciones señalaron que persisten problemas como la “escasez persistente y estructural de personal de control fronterizo, problemas técnicos y de mantenimiento con los quioscos de autoservicio y el uso limitado de las puertas de control fronterizo automatizado”.

También advirtieron sobre la “preocupación persistente” por la “fiabilidad” del sistema informático central y que la aplicación de preinscripción de viajeros ha tenido un alcance “muy limitado”, con uso apenas en Suecia y Portugal.

Pese a ello, reiteraron su “pleno apoyo” a los objetivos del sistema para “fortalecer la gestión y la seguridad fronterizas”, aunque insistieron en que su implementación debe ser “operativamente viable” y “no debe perjudicar a los pasajeros ni el buen funcionamiento de las operaciones aeroportuarias”.