Economía

Aerolíneas europeas piden flexibilizar control fronterizo ante largas filas en aeropuertos

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE prorrogar la flexibilidad del sistema EES ante fallas técnicas y esperas de hasta dos horas en las fronteras de Schengen

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Por Europa Press
En la imagen, se observan pasajeros con maletas esperan la cola para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Pasajeros con maletas esperan la cola para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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