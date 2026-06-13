Áncora

‘Madre Carajo’ ahora es libro: Tras su paso por escena, vidas trans se narran en nuevo formato

Editorial Perro Azul presenta nueva publicación en el Centro Cultural de España. Conozca el proyecto.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Natalia Porras y Melissa Vargas forman parte del proyecto 'Madre Carajo'.
Natalia Porras y Melissa Vargas forman parte del proyecto 'Madre Carajo'. (Luciana Castro/Cortesía de Teatro Universitario)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
teatrodramaturgialiteratura costarricenseMadre CarajoCamila SchumacherEditorial Perro Azul
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.