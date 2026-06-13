‘Madre Carajo’ ahora es libro: Tras su paso por escena, vidas trans se narran en nuevo formato

En abril, el Teatro de las Artes de la Universidad de Costa Rica recibió en escena una obra pionera que llevó muchos meses de preparación. Madre Carajo narró múltiples vidas de mujeres trans cruzadas, entre realidades muy diversas y una narrativa dramatúrgica construida a lo largo de talleres. Ahora, el texto se convierte en libro.

La autora Camila Schumacher, quien apoya a la organización Transvida y siguió los talleres, acompaña a las mujeres trans ahora desde la publicación del texto. Editorial Perro Azul presentará la publicación Madre Carajo. Dos historias y media en el Centro Cultural de España el viernes 19 de junio, a las 7 p. m. La entrada es gratuita.

“El teatro es efímero, cada función es única, y la experiencia de haber llevado escena Madre Carajo y haberla estrenado es única", admite Schumacher. “Fue la primera vez en que una obra escrita para ser protagonizada por mujeres trans se llevó a escena y este libro, por una parte, da testimonio de esto”, explica.

El elenco de 'Madre carajo' está conformado por Jimena Franco, Natalia Porras, María Bonilla, Zoraya Mañalinch, Bernardo Mena, Melissa Vargas y Luis Alejandro Alfaro. (Anel Kenjekeeva/Cortesía de 'Madre carajo')

El libro contiene fotos del montaje, dirigido por Mara Toruño, y recoge la experiencia “de este año y medio en que llevamos trabajando”, dice la dramaturga. La obra entrelaza historias de mujeres trans relacionadas con la idea de maternidad; retoma elementos de distintas historias con el afán de darle luz a experiencias que viven miles de costarricenses.

Su aparición como libro abre “la posibilidad de que este texto, pensado para protagonistas trans y en el que se aborda el tema de la maternidad, pueda circular tanto en Costa Rica como, ojalá, más allá”, dice Schumacher.

Asimismo, desea que “les permita llevarlo a escena a otras actrices, a otras compañías y engrosar un poco los estantes en los que aparece literatura protagonizada por personajes trans, que no hablan necesariamente de la transición o de sus vicisitudes o lo que ‘se espera’ encontrar en estos libros”.

Más bien, dice, “plantea un tema que que es inherente a todos y a todas, que tiene que ver con los cuidados de los padres y las madres cuando llegan a cierta edad”. “Tiene que ver con el deseo de maternar también que muchas mujeres tienen y que de alguna manera se encuentra la forma de ejercer ese deseo y ese amor. Esos son los temas medulares de la obra”, agrega.