‘Madre Carajo’ llega a escena para contar cómo las mujeres trans ‘existen, resisten y, sobre todo, viven’

“Las mujeres trans existen, resisten y, sobre todo, viven. Y vivir, para muchas de ellas, ha sido una tarea heroica”, dice Camila Schumacher, autora del texto de la nueva obra Madre Carajo. En un país donde los políticos pueden decir que las personas LGBTIQ ya gozan de ”protección plena de los derechos de todas las minorías", reafirmarlo sigue siendo un desafío.

Madre Carajo se estrena este jueves 9 de abril en el Teatro de las Artes de la Universidad de Costa Rica, con adaptación y dirección de Mara Toruño. El montaje es una coproducción del Teatro Universitario, la organización Transvida y el Centro Dramático de Gravedad Narrativa Costarricense.

La obra —cuyo título juega con la célebre Madre Coraje de Brecht— surge de un extenso proceso de trabajo con participantes de Transvida, que atiende a mujeres con educación y ayuda en general. La pieza es ficción, pero una ficción anclada en las experiencias narradas por ellas a lo largo de un año de talleres.

Schumacher es la autora de Atrevidas, un libro de 2019 que también se basa en las historias de mujeres trans y que ganó el Premio Nacional de Literatura en la rama de cuento. “Escribir para el teatro Madre Carajo no es un gesto estético: es un gesto político. Es decirle al país que la ficción no tapa la realidad; apenas si la ilumina. Y eso es posible en el teatro", escribe la autora en un mensaje compartido con Áncora.

“Y lo que se ve —cuando se prende la luz— incomoda. Porque en Costa Rica, donde solemos repetir que ‘aquí no pasa nada’, pasan demasiadas cosas que preferimos no nombrar: expulsiones familiares, vidas cortas, expedientes médicos que parecen relatos de terror y documentos de identidad que todavía discuten quién es quién", explica la autora.

Zoraya Mañalich y Jimena Franco en la obra 'Madre Carajo'. (ANEL KENJEKEEVA/Cortesía de Teatro Universitario)

‘Madre Carajo’ y realidades trans

Madre Carajo es un díptico con distintos personajes interpretados por Jimena Franco, Natalia Porras, María Bonilla, Zoraya Mañalinch, Bernardo Mena, Melissa Vargas y Luis Alejandro Alfaro.

En uno de los relatos, una mujer regresa a casa de su madre, ya postrada en cama, quien necesita ahora atención constante. “Esta historia es muy dolorosa para los dos personajes. Encontrarse, entenderse, estar con una persona que prácticamente no he estado nunca en mi vida, cómo me toca, cómo me ve, con solo la mirada”, dijo la actriz Jimena Franco de su personaje en el programa Desayunos de Radio Universidad.

“Son dos personas totalmente desconocidas. Y lo peor es sentirse inútil y (la madre) tener que llamar a la persona que un día echó fuera de su casa porque no puede sola. Hay mucho rencor, pero también amor, al final”, reflexiona la intérprete.

En Costa Rica, muchas personas trans siguen afrontando dificultades para acceder a empleo digno, educación y servicios de salud, en contextos donde la discriminación suele afectar o cortar lazos familiares, o en ciertos casos, empujar a algunas mujeres al trabajo sexual.

Natalia Porras y Melissa Vargas forman parte del proyecto 'Madre Carajo'. (Luciana Castro/Cortesía de Teatro Universitario)

Pero la obra no apunta a solo contar lo que sucede, sino a darle cuerpo, voz y complejidad a los personajes que, inspirados en vidas reales, dialogan sobre las tablas.

“Escribir Madre Carajo para la escena es disputar el relato: pasar de la caricatura a la complejidad, del chisme a la biografía, del prejuicio a la empatía. También es un acto de memoria. Cada función es un archivo vivo que dice: aquí estuvieron, aquí están, aquí seguirán. Y sí, hay humor en esta resistencia, porque reír también es sobrevivir", complementa Schumacher.

La obra estará en cartelera los días 9, 10, 11 de abril a las 7 p. m. y el 12 de abril a las 6 p. m. Las entradas valen ₡7000 para el público general y ₡4000 para estudiantes con carné y personas adultas mayores.