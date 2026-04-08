Áncora

‘Madre Carajo’ llega a escena para contar cómo las mujeres trans ‘existen, resisten y, sobre todo, viven’

La obra se presentará del 9 al 12 de abril de 2026 en el Teatro de las Artes de la Universidad de Costa Rica. Conozca el proyecto.

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Por Fernando Chaves Espinach
El elenco de 'Madre carajo' está conformado por Jimena Franco, Natalia Porras, María Bonilla, Zoraya Mañalinch, Bernardo Mena, Melissa Vargas y Luis Alejandro Alfaro.
El elenco de 'Madre carajo' está conformado por Jimena Franco, Natalia Porras, María Bonilla, Zoraya Mañalinch, Bernardo Mena, Melissa Vargas y Luis Alejandro Alfaro. (Anel Kenjekeeva/Cortesía de 'Madre carajo')







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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