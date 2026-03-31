Áncora

Estudio revela crecimiento de investigaciones LGBTIQ en Costa Rica: ‘Pasamos de 130 documentos en 30 años a 142 en una década’

Historiador José Daniel Jiménez repasa el desarrollo de un área de estudio que ya dejó de ser marginal y subraya lo que significa para el país.

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Por José Daniel Jiménez Bolaños
Pride 2025
29/06/2025. San José. Hora: 12 m.d. Miles de personas participaron este domingo en la Marcha de la Diversidad o Pride Parade 2025 desde el Paseo Colón hasta la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)







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