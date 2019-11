–Soy menguante no porque escriba para pocos, ni para muchos, el número no me importa, sino porque el lugar de la literatura decrece en la sociedad contemporánea, como la piel de zapa de la novela de Balzac. En este sentido no solo yo menguo, sino todo escritor que no cede ante las presiones mercantiles, académicas, políticas, o de los lectores que solo buscan entretenimiento o información, o que andan en busca de textos que les refuercen sus prejuicios sociales, políticos o sexuales. Surgí como escritor a finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando la literatura tenía cosas que decir y quería decirlas bien, y había un público lector que quería asumir retos de lectura, de autoconocimiento, de reflexión. Hoy, en estos tiempos posmodernos, esos referentes literarios ya no existen, campean otras condiciones y tecnologías que hacen elogios de la superficie y la velocidad, no de la profundidad y la lentitud. Ya no se rumia, solo se traga, o se escupe. Surge una nueva ecología literaria y los escritores menguantes somos dinosaurios en extinción.