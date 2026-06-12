El País

Gobierno de Laura Fernández nombra en dirección del Ministerio de Cultura a exdiputada que votó en contra de levantar inmunidad a Rodrigo Chaves

Melina Ajoy, expulsada del PUSC por votar contra levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, asume en primera incursión en el sector cultural

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Por Juan Fernando Lara Salas
Melina Ajoy
El Tribunal de Ética del PUSC acordó la expulsión de Melina Ajoy al considerar que se apartó de la línea impulsada por la agrupación en las votaciones sobre la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves. (Archivo/Archivo)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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