Gobierno de Laura Fernández nombra en dirección del Ministerio de Cultura a exdiputada que votó en contra de levantar inmunidad a Rodrigo Chaves

El Tribunal de Ética del PUSC acordó la expulsión de Melina Ajoy al considerar que se apartó de la línea impulsada por la agrupación en las votaciones sobre la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves.

La exdiputada Melina Ajoy Palma fue nombrada como directora de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), en una designación realizada por el ministro Jorge Rodríguez Vives, según confirmó la propia exlegisladora este viernes.

El nombramiento coloca en un cargo directivo del sector a esta excongresista quien en abril fue expulsada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por votar en contra del levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves.

“Sí, le digo que sí. Asumí la Dirección de Gestión Sociocultural, pero ahorita no puedo atender la consulta porque estoy por entrar a reuniones con varias direcciones”, declaró Ajoy Palma ante consulta de este medio.

Recientemente, el 9 de junio pasado, su hermana Lina Eugenia Ajoy Palma , fue elegida como la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

La dependencia que encabezará tiene a su cargo el fomento de iniciativas de gestión sociocultural mediante acompañamiento técnico, fondos concursables, capacitación y actividades en comunidades, así como las Casas de la Cultura del MCJ, ubicadas en localidades de todo el país.

Ajoy Palma fue parte del grupo de legisladores que votó contra levantar el fuero del mandatario en votaciones relacionadas con procesos seguidos contra Chaves.

Por ese comportamiento, el Tribunal de Ética del PUSC acordó la expulsión de Ajoy y del diputado Horacio Alvarado, al considerar que se apartaron de la línea impulsada por la agrupación en ese tema.

Su designación también representa la primera incursión formal de Ajoy Palma en el sector pues, según su hoja de vida, no tiene antecedentes previos en esta área.

De acuerdo con el currículum publicado por la Asamblea Legislativa, posee un bachillerato en Relaciones Públicas por la Universidad Latina de Costa Rica, obtenido en abril de 2008, y una licenciatura en Comunicación en Mercadeo por esa misma universidad, en abril de 2011.

Su experiencia laboral previa se concentra en el ámbito legislativo y administrativo.

Según su hoja de vida oficial fue asesora legislativa en el despacho del exdiputado Erwen Masís desde agosto de 2021, laboró en el Departamento de Servicios Técnicos entre abril de 2019 y julio de 2021, ocupó cargos de asesoría en la fracción del PUSC entre 2014 y 2017 y entre 2018 y 2019.

Antes de ello, laboró en JW Marriott Guanacaste Resort & Spa en áreas de reclutamiento, selección y capacitación.

Responsabilidades

La Dirección de Gestión Sociocultural que ahora asumirá describe esa instancia como la encargada de fortalecer capacidades de gestión a nivel local y de atender el territorio nacional en materia de iniciativas culturales comunitarias, por medio de sus departamentos de Fomento Sociocultural Regional y de Centros Culturales.

Entre sus funciones destacan la administración de programas de apoyo económico y financiero dirigidos a personas gestoras y organizaciones culturales.

La Dirección de Cultura detalla que esa dependencia impulsa fondos concursables y procesos socioeducativos, mientras convocatorias institucionales han identificado entre esos apoyos a programas como Becas Taller y Puntos de Cultura.

Asimismo, administra las solicitudes de declaratoria de interés cultural y organiza el proceso de postulación de los Premios Nacionales de Cultura, así como la ceremonia de entrega.