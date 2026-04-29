Política

PUSC expulsa a dos diputados que salvaron a Rodrigo Chaves del levantamiento de la inmunidad

En marzo pasado, el Tribunal de Ética del PUSC abrió el procedimiento a cinco legisladores

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Por Sebastián Sánchez y Aarón Sequeira
Reunión fracción PUSC
El PUSC resolvió expulsar a los diputados Horacio Alvarado (izquierda) y Melina Ajoy (derecha). (MAYELA LOPEZ)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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