PUSC expulsa a dos diputados que salvaron a Rodrigo Chaves del levantamiento de la inmunidad

El Tribunal de Ética del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) resolvió este martes expulsar a los diputados Horacio Alvarado y Melina Ajoy.

La información fue conocida por La Nación y posteriormente confirmada por Óscar Araya, presidente de ese tribunal, quien no ahondó en los motivos.

En marzo pasado, ese tribunal abrió un proceso contra cinco diputados por haber evitado que al presidente de la República, Rodrigo Chaves, se le levantara la inmunidad para enfrentar dos procesos, uno judicial y otro administrativo, el año pasado.

Los otros legisladores a los que se les inició el proceso son Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo, quienes aún son parte de la fracción parlamentaria de la Unidad, así como Leslye Bojorges, el cual se declaró independiente a finales de enero, al anunciar su apoyo al chavismo y su entonces candidata, Laura Fernández.

De momento, solo se han resuelto los casos de Ajoy y Alvarado.

El presidente Rodrigo Chaves enfrentó, durante 2025, dos procedimientos para desaforarlo. En ninguno se alcanzó la mayoría calificada. (Casa Presidencial/Captura de pantalla)

Inmunidad presidencial

En setiembre del año pasado, los cinco congresistas votaron en contra del desafuero de Chaves para afrontar un proceso judicial por el presunto delito de concusión por el Caso BCIE-Cariñitos, en el que la Fiscalía General lo acusó de presionar al contratista Christian Bulgarelli para que le entregara $32.000 a Federico Cruz, Choreco, quien era asesor presidencial en el primer año de gobierno.

El pago era, supuestamente, una condición para recibir un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.

En diciembre, los cinco socialcristianos salvaron nuevamente a Chaves del desafuero, frente al proceso por beligerancia política que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el mandatario, por declaraciones que presuntamente atentaron contra la imparcialidad política a la que está obligado el mandatario, por norma constitucional.

Así actuaron los socialcristianos, pese a que el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, pidió a su fracción votar a favor de levantar el fuero de Chaves. Posteriormente, anunció que marginaría de su campaña a quienes apoyaron al mandatario.