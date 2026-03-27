Política

Diputada del PUSC presenta incidente de nulidad contra proceso en su contra en Tribunal de Ética

Tribunal de Ética del PUSC abrió proceso contra cinco diputados por salvar a Rodrigo Chaves del levantamiento de inmunidad

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Por Sebastián Sánchez
Melina Ajoy, diputada del PUSC. En el fondo, Rodrigo Arias, presidente del Congreso.







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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