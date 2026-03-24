Política

Tribunal de Ética del PUSC abre proceso contra diputados por salvar a Rodrigo Chaves del levantamiento de inmunidad

Dos diputados fueron notificados este lunes; otro más rechazó la notificación

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Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
El proceso ético fue presentado contra Carlos Andrés Robles, Melina Ajoy, Horacio Alvarado, María Marta Carballo y Leslye Bojorges. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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