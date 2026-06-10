Lina Ajoy será la primera costarricense en dirigir el SICA tras acuerdo de los países miembros

La embajadora Lina Ajoy asumirá la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el próximo 9 de agosto y permanecerá en el cargo hasta 2030.

La embajadora costarricense Lina Ajoy Rojas fue electa este miércoles como secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), convirtiéndose en la primera mujer costarricense en asumir la máxima dirección del organismo regional.

La diplomática es hermana de la exlegisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Melina Ajoy.

La designación fue ratificada durante una reunión extraordinaria virtual de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema. Ajoy iniciará funciones el próximo 9 de agosto y ejercerá el cargo durante el período 2026-2030.

La elección se produjo luego de que Costa Rica presentara una terna de candidatos ante los demás Estados miembros del organismo, los cuales seleccionaron a la diplomática para encabezar la Secretaría General.

La terna además estaba integrada por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, y por la exembajadora en Washington, Catalina Crespo.

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