Política

Lina Ajoy será la primera costarricense en dirigir el SICA tras acuerdo de los países miembros

Diplomática, hermana de la exdiputada del PUSC Melina Ajoy, asumirá la Secretaría General del organismo regional el próximo 9 de agosto y ejercerá el cargo hasta 2030

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Por Cristian Mora
Lina Ajoy Sica
La embajadora Lina Ajoy asumirá la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el próximo 9 de agosto y permanecerá en el cargo hasta 2030. (Cancillería/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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