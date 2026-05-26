Gilberth Jiménez y hermana de Melina Ajoy integran terna enviada por gobierno de Laura Fernández para dirigir el SICA

El exdiputado Gilberth Jiménez y una hermana de la exlegisladora Melina Ajoy figuran en la terna de candidatos de Costa Rica a la Secretaría General del SICA.

El gobierno de Laura Fernández postuló al exdiputado Gilberth Jiménez y a la hermana de la exlegisladora Melina Ajoy, la embajadora de carrera Lina Ajoy, para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La terna enviada por Costa Rica la completa la exembajadora en Washington, Catalina Crespo.

La Cancillería confirmó a La Nación los nombres de los candidatos propuestos por Costa Rica, los cuales constan en un documento remitido a los países miembros del Sistema por el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar.

Tanto Jiménez como Melina Ajoy formaron parte del bloque de diputados de oposición del periodo anterior que se alineó con el oficialismo y mostró cercanía con el presidente Rodrigo Chaves. Incluso, votaron en contra en los dos procesos que conoció el Congreso pasado para levantar la inmunidad del entonces mandatario.

Jiménez llegó a Cuesta de Moras electo por el Partido Liberación Nacional (PLN) y Ajoy por la Unidad Social Cristiana (PUSC); sin embargo, ambos terminaron el periodo como independientes.

El exverdiblanco renunció a la agrupación tras constantes roces internos y por sus críticas al partido, particularmente en torno al proceso de elección del candidato presidencial, puesto que aspiraba ocupar, pero que finalmente recayó en Álvaro Ramos.

En el caso de Ajoy, fue expulsada del partido por el Tribunal de Ética del PUSC. El órgano justificó la decisión en su voto en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Chaves, lo que impidió que enfrentara el año pasado dos procesos: uno judicial y otro administrativo.

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