Política

Gilberth Jiménez y hermana de Melina Ajoy integran terna enviada por gobierno de Laura Fernández para dirigir el SICA

La lista la completa Catalina Crespo, exembajadora de Costa Rica en Washington

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga y Yucsiany Salazar
El exdiputado Gilberth Jiménez y una hermana de la exlegisladora Melina Ajoy figuran en la terna de candidatos de Costa Rica a la Secretaría General del SICA.
El exdiputado Gilberth Jiménez y una hermana de la exlegisladora Melina Ajoy figuran en la terna de candidatos de Costa Rica a la Secretaría General del SICA. (Diseño Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gilberth JiménezSICAMelina AjoyCatalina Crespo
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.