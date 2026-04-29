Política

Diputada Melina Ajoy rompe el silencio luego de su expulsión del PUSC por salvar la inmunidad de Rodrigo Chaves

Diputada Ajoy, junto con el legislador Horacio Alvarado, fueron expulsados por el Tribunal de Honor del PUSC. Aún falta por resolver dos casos más

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Por Sebastián Sánchez
Melina Ajoy, diputada del PUSC, fue expulsada de su partido por salvar a Rodrigo Chaves del levantamiento de su inmunidad.
Melina Ajoy, diputada del PUSC, fue expulsada de su partido por salvar a Rodrigo Chaves del levantamiento de su inmunidad. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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