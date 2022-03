Fallece Norma Loaiza Gutiérrez, pionera de las Relaciones Públicas en Costa Rica

Norma Loaiza Gutiérrez fue una de las primeras mujeres costarricenses en especializarse en Relaciones Públicas. Además fue periodista, editora y defensora de los derechos de las mujeres. (Colegio de Periodistas de Costa Rica)

Este viernes 18 de marzo, a los 90 años, falleció Norma Loaiza Gutiérrez, una de las primeras mujeres costarricenses en especializarse en Relaciones Públicas. Su trayectoria fue tan destacada que el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva (Colper) mantiene, desde 2008, un premio con su nombre para reconocer campañas, proyectos o estrategias de Relaciones Públicas sobresalientes.

Loaiza Gutiérrez nació en San José el 11 de febrero de 1932. Desde joven se interesó por la comunicación y en 1955 se vinculó al periódico La Nación como periodista, años después se convertiría en editora de varias secciones y revistas.

En 1958 viajó a España para cursar una especialización en Relaciones Públicas en la Universidad Central de Madrid. Al regresar a Costa Rica llevó la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica. También, en 1969, recibió el Premio Nacional de Comunicación Cultural, Joaquín García Monge, otorgado por el Ministerio de Cultura.

“Fui comunicadora toda la vida, soy comunicadora desde el corazón, yo no tengo otra pasión que no sea la de comunicar. Adoro a los comunicadores, esa es mi vida. Lo que sienten ustedes ahora, lo sentí yo toda mi vida (...) Sin comunicación el mundo no camina”, dijo Loaiza Gutiérrez, en febrero de 2020, en una entrevista divulgada por el programa Somos 65.

“El periodismo es incansable, el periodismo no tiene fin; lo lleva uno en el alma y así voy a morir yo: con el alma hecha periodista”, declaró en esa oportunidad.

Belisario Solano, presidente del Colper, destacó que Loaiza Gutiérrez formó parte de los socios fundadores de esa organización. Además la calificó como una de las mujeres “más importantes del país” en materia de comunicación, pues innovó y abrió camino a otras mujeres.

Solano lamentó la muerte de la comunicadora y enfatizó que deja un legado importante para las futuras generaciones.

La Junta Directiva del Colper expresó, este sábado 19 de marzo, su pesar por el fallecimiento de Loaiza Gutiérrez. Los funerales de la comunicadora se realizaron este sábado en la funeraria Jardines del Recuerdo en San José.