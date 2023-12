Jiménez Deredia llevó en helicóptero una escultura a los Alpes franceses

A 17 grados bajo cero y confiando en que todos los planes que habían hecho funcionaran, el escultor costarricense Jorge Jiménez Deredia saltó de la alegría cuando el helicóptero logró colocar, en su base, la escultura Crepúsculo en una de las cimas de Courchevel, ciudad y estación de esquí en los Alpes franceses. Solo tenían medio centímetro de margen de error, pero todo fue preciso, así que respiró con alivio.

Jiménez Deredia llega a los Alpes en Francia

El desafiante montaje de esta pieza de bronce de una tonelada fue parte de los preparativos para la exposición al aire libre llamada L’art au Sommet (Arte en la cumbre), promovida por ese municipio y Galeries Bartoux. Ahora, miles de personas que llegan a vacacionar en el sitio de esquí observan ocho obras monumentales del artista tico.

Luego de pasar sobrevolando la ciudad en el helicóptero y de poner a prueba la destreza del piloto y los nervios del escultor, Crepúsculo quedó instalada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, justo en el punto donde llegan los funiculares y los visitantes buscan el mejor lugar para bajar esquiando.

Una imagen del montaje de 'Crepúsculo', de Jorge Jiménez Deredia en Courchevel en Francia, como parte de la exposición 'L'art au Sommet". (Théo Pitout)

No fue el único reto. La escultura Evolución, de nueve toneladas, tuvo que ser instalada a inicios de noviembre, cuando aún no llegaba la nieve. Se requirió una plataforma bajísima que recorrió caminos poco transitados y una base especial, que combina cemento, hierro y otros elementos, para asegurarse que no la afecten los fuertes vientos.

Hace 10 días terminó el montaje de los demás trabajos del costarricense de 69 años, radicado en Italia. Los trabajadores debieron usar ropa especial para trabajar en las bajas temperaturas, remover mucha nieve acumulada alrededor de las otras esculturas y asegurarse de cumplir con las características de seguridad detalladas por la ciudad y también las necesarias para la mejor exhibición de las piezas.

Jiménez Deredia posa con 'Evolución', escultura que se colocó en una cumbre desde donde salen las posibles rutas para esquiar en Courchevel. (Daniel Lafarge)

Exposición de Jiménez Deredia es un atractivo del invierno en Courchevel

L’art au Sommet estará disponible durante el invierno del 2023-2024 y será inaugurada el 5 de enero. De hecho, la sede de la Galeries Bartoux en Courchevel también mostrará ocho esculturas pequeñas del costarricense que se inspira en las esferas para hablarle al mundo con su arte.

La organización de esta exposición la realizó la galería francesa Bartoux. En la imagen, Jiménez Deredia limpia la escultura 'Inicio cósmico'. (Daniel LAFARGE)

Desde hace 15 años, Galeries Bartoux y Courchevel tienen la tradición de convertir esa ciudad en un gran museo al aire libre durante el invierno. Incluso, han ofrecido exposiciones de Salvador Dalí, Jean-Michel Folon, Bruno Catalano y Lorenzo Quinn, entre otros. Esta vez, es el turno del maestro tico.

“Los paisajes en Courchevel son impresionantes, muy sugestivos. Había ido a la nieve, pero nunca había ido a esquiar a un sitio como este. Es extraordinario ver cómo sobresalen las escultura, cómo algunas se cubren un poco de nieve y su contraste en el lugar”, comentó Jiménez Deredia en una conversación desde Italia donde pasará las festividades con su familia.

Así se ve la obra 'Juego', del costarricense Jorge Jiménez Deredia, en la ciudad y centro de esquí Courchevel, en Francia. (Daniel Lafarge)

Para esta muestra al aire libre, incluso el tico creó dos obras nuevas: Intensidad e Inicio cósmico. Esta segunda escultura es muy especial porque es el inicio de una de sus Génesis, en que muestra el proceso de transmutación de la materia, inspirada en una fotografía del universo revelada por la NASA. “Me emocionó profundamente”, contó el herediano.

Una tica se emocionó al encontrarse las esculturas de Jiménez Deredia

La exposición de Jiménez Deredia en los Alpes franceses ya empieza a impresionar a los visitantes del centro de esquí. Stefanny Carvajal, una tilaranense de 31 años que tiene más de un lustro de vivir en Francia, fue a vacacionar a Courchevel y se sorprendió al encontrarse los trabajos monumentales del artista nacional.

Stefanny Carvajal, tilaranense de 31 años, aseguró que su "corazón tico",no cabía de la emoción al encontrarse el arte de Jiménez Deredia en este prestigioso lugar para esquiar en Francia. Foto: Cortesía. (Stefanny )

“Simplemente impresionante el trabajo de este artista costarricense y siento que no se debería dejar de pasar por alto”, escribió esta traductora independiente en un correo que le dirigió a La Nación para compartir su emoción y algunas imágenes.

Jiménez Deredia sigue conquistando espacios en el mundo con su arte, desde costa al nivel del mar en América hasta montañas nevadas en Europa.

Una imagen del montaje de la escultura 'Intensidad', una pieza nueva de Jiménez Deredia, creada para esta exhibición al aire libre en Francia. (Daniel LAFARGE)