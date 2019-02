“Regresa ese chiquillo a Costa Rica con una exposición de la idea de mundo que me dio Costa Rica. Esta muestra es una oportunidad de no ser homologados al mundo. La globalización no es mala, pero no nos puede llevar a ser una copia cuando tenemos nuestra propia historia profunda”, dijo el artista con miras a la inauguración de esta muestra que se inaugura este miércoles 20 y que se mantendrá hasta el 15 de julio.