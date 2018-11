“¡Cuidado con los dedos!”, “despacio, despacio”, “ojo, ojo, con precaución”, “muevan esa linga”, “pongan allí la madera”, “no, no, yo me encargo”. Manejando un montacargas, el conocido artista costarricense Jorge Jiménez Deredia no paró de dar órdenes y dirigió una delicada operación: el proceso para descargar los tres primeros contenedores con algunas de las esculturas que se expondrá en bulevares, plazas y espacios josefinos a partir de febrero del 2019.