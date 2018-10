–¿Cuál es problema de la globalización que estamos viviendo? Es confundir globalización con homologación. Con los flujos de información global, se están homologando los pueblos. Ahora te dicen qué es lo que tenés que comer, los autos que hay que tener, la ropa que debés de vestir y hasta de qué tenés que morir; la alimentación, por ejemplo, no corresponde a la historia de la alimentación de un pueblo. Tenemos que aclarar quiénes somos los costarricenses. Los costarricenses nos sabemos diferentes, pero no sabemos por qué y hay símbolos muy claros que nos dicen por qué somos así y no de otra manera. Tenemos que estar en la globalización, pero cómo lo haremos: esa es la pregunta. Si sabemos de dónde venimos, vamos a estar mejor en la globalización. Necesitamos sentir con profundidad para poder ver lejos. Un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe dónde va.