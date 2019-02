Cuando llegó al Mercado Central vio a un muchacho comiendo una enorme empanada. Su cara lo dijo todo: ese sería su antojo. Se compró una de carne en la soda San Cristóbal 2, que degustó fascinado mientras explicaba por qué la enorme muestra que tendrá será especial: “Yo no sé si haré otra exposición como esta. Esta me ha llevado 20 años de trabajo y ya no soy un jovencito. Quiero dar un mensaje identitario, quiero devolverle ese mensaje que me dieron a mí las esferas y devolverlo por medio del arte. Que se cree debate, que discutamos sobre nuestra idea de mundo. Esto que estamos haciendo, caminar por San José, conversar con la gente que nos encontramos, comer tranquilo aquí, tiene que ver con una visión horizontal del mundo que tiene cientos o miles de años. Son valores que en otras partes no se tienen. El gran peligro es la homologación con sociedades y valores que no tienen que ver con nosotros”.