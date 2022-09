Jiménez Deredia expondrá en Miami 14 grupos escultóricos monumentales

"Génesis de añoranza (monumental)" es una de las obras recientes que estarán en la exposición que Jiménez Deredia presentará en Miami, a partir del 12 de octubre. Cortesía de Jiménez Deredia.

El escultor Jorge Jiménez Deredia convertirá el parque Maurice A. Ferré de Miami (Florida, Estados Unids) en un enorme museo al aire libre de arte costarricense. En ese espacio abierto, con la bahía Biscayne de fondo, el tico radicado en Italia ofrecerá 14 grupos escultóricos monumentales a todos los visitantes, durante seis meses, en la exposición titulada Un puente de luz.

La gran exhibición se inaugurará el 11 de octubre y se podrá observar del 12 de octubre de este año al 31 de marzo del 2023. Se trata de una actividad organizada por Bayfront Park Management Trust, el Museo de la Diáspora Cubana y la propia Alcaldía de Miami.

En esta ocasión, el escultor mostrará cuatro obras nuevas, las cuales salieron desde Italia, y trabajos que se han expuesto en otras ciudades, como San José (Costa Rica).

La intención del artista es llevar un mensaje positivo, de esperanza a la ciudad de Miami, y continuar con su recorrido de exposiciones monumentales en el mundo. Con esta, Jiménez Deredia llega a la docena de exhibiciones de grandes dimensiones en un paso que ha incluido a Florencia, Roma, Génova y Lucca, en Italia, y a Ciudad de México, por ejemplo.

“La exhibición se titula Un puente de luz porque deseamos que las obras sean eso, y que promuevan un mundo de paz y armonía”, manifestó el artista. Además, en una conversación telefónica con La Nación, explicó que este puente también se refiere a que el arte es un medio para entender la realidad y también el amplio camino del viaje del que formamos parte.

En el 2019, Jiménez Deredia realizó una exposición monumental en San José. (Albert Marín.)

Aunque ya ha expuesto su trabajo en Boca Ratón (costa sureste de Florida) y en galerías y ferias de Miami, Jiménez Deredia considera a Un puente de luz su primera gran exposición monumental en Estados Unidos, la cual le ayudará a profundizar su presencia en ese mercado y estar en comunicación cercana con el público estadounidense.

El recorrido de Un puente de luz se extenderá a lo largo de un kilómetro en ese parque público de 120.000 metros cuadrados. La alcaldía pretende relanzar este parque como un sitio para exposiciones monumentales y la suya será la primera dentro de este esfuerzo, cuenta el costarricense.

Con el fin de que sea un museo al aire libre gratuito e inclusivo, la muestra contará con información acerca del escultor, de su visión acerca de cada obra monumental y muchos detalles en tótems o columnas informativas -colocadas a lo largo de la exposición- y en código QR que los visitantes podrán acceder con un solo clic. “La gente puede hacer su propio recorrido e ir profundizando en cada obra”, explica el escultor nacido el 4 de octubre de 1954.

Una parte del mapa de cómo serán colocadas las obras monumentales en el parque de Miami. Cortesía de Jiménez Deredia.

A continuación, un extracto de la conversación con Jiménez Deredia en días de mucho trajín por el montaje de Un puente de luz.

“Los puentes de luz son un momento de reflexión sobre la vida y el arte, y son un mensaje que queremos dar en una sociedad altamente materialista”. — Jorge Jiménez Deredia, escultor costarricense

¿Qué significa esta exposición para usted?

Es muy importante para mí está exposición. Si bien es cierto ya he hecho exposiciones al aire libre en el Museo de Boca Ratón y tengo esculturas y obras en diferentes espacios, como en la Florida International University, que ahí hay un recorrido de 4 esculturas dentro de la universidad, es la primera vez que hacemos en Estados Unidos una gran exposición monumental, como las que realizamos en Roma, Génova, Florencia, México y Costa Rica.

"El alquimista" es una escultura en mármol que será exhibida en los próximos meses en Estados Unidos. Cortesía de Jiménez Deredia.

¿Por qué la llamó Un puente de luz? Copiado!

El arte sirve como un puente que nos ayuda entender todo el recorrido del viaje de la vida. (...) Nosotros somos polvo de estrellas en transformación y nuestro viaje no inició cuando nacimos y no va a terminar cuando morimos; es un viaje que inició mucho pero mucho tiempo antes. El arte se vuelve un puente de luz, un mediador que toma imágenes que están en nuestro inconsciente de todo ese gran recorrido cósmico, como lo llamo yo, y así las traemos a nuestra experiencia de vida, a nuestra realidad. Así como el cerebro, la mente, no pudo explicar todo, necesitamos de símbolos, necesitamos de arte, para poder entender la totalidad de esta complejidad.

“Todo lo que existe en el universo existe dentro de nosotros; somos una pequeña parte y le estamos ayudando con nuestra existencia al universo a cumplir su destino. (...) Hay que amar cada instante de la vida porque es único, es sagrado”. — Jorge Jiménez Deredia, escultor costarricense

“En nuestros genes está escrita toda una memoria de paso de la evolución de la vida, porque somos un pedacito de la totalidad del universo. Todo lo que existe en el universo existe dentro de nosotros; somos una pequeña parte y le estamos ayudando con nuestra existencia al universo a cumplir su destino. (...) Hay que amar cada instante de la vida porque es único, es sagrado.

“Los puentes de luz son un momento de reflexión sobre la vida y el arte, y son un mensaje que queremos dar en una sociedad altamente materialista”.

Este es uno de los anuncios que promocionan la exposición de Jiménez Deredia, que estará al aire libre de octubre de este año a marzo del 2023. Cortesía de Jiménez Deredia.

¿En qué momento te toma esta gran exposición en Estados Unidos? Copiado!

Es un momento importante. De mayor madurez. Ya voy para los 70 años; tengo 68 años. Estoy llegando a Estados Unidos con un pensamiento filosófico bastante claro, consolidado y maduro, así como con una cantidad y dimensión de obra que, probablemente, en otro momento de mi vida no hubiese tenido. Es un momento en que mi obra ya está presente y consolidada en las casas de subastas más importantes de Estados Unidos.

“Es decir, ya hay una presencia en Estados Unidos, pero se necesitaba la gran exposición y pensamos moverla por algunas ciudades de Estados Unidos, pero todavía no se ha concretado en cuáles. Trabajamos en eso. Queremos aprovechar que tanta obra importante y grande está llegando a Estados Unidos. Estamos llevando ocho contenedores de 40 pies repletos de obras de arte. Es una exposición grande, compleja. Una parte salió de Italia y otras obras vienen de Costa Rica.

“Cuando uno llega ya a esta edad empieza a consolidar muchas cosas sobre las cuales había trabajado durante su vida. Yo tengo una presencia en el mercado estadounidense de casi 30 años, pero es una presencia que necesitaba una gran manifestación y Miami me ofreció esta posibilidad. La ciudad se interesó en que se realizara una organización y una operación de este tipo que es tan compleja.

“Además es un momento muy bueno, por ejemplo Art Miami se va a realizar durante el periodo que va a estar la exposición. Habrá mucha presencia de galerías en ferias en Miami con mi obra”.

"Un puente de luz" también tendrá piezas en bronce, como "Simbiosis". Cortesía de Jiménez Deredia.

¿Qué le han dejado las anteriores 11 exposiciones monumentales? Es un trabajo complejo y también una vitrina enorme. Copiado!

Estas grandes exposiciones me han dejado, en primer lugar, una relación con la gente importantísima. Estas exposiciones se comunican con millones de personas. Se calcula que la exposición de Roma (2009) la vieron 1,8 millones de personas, como mínimo. La de México se habla que fueron 10 millones de personas las que la lograron ver porque estuvo muchos meses en Ciudad de México (2015-2016) y asistió gente de todo el país a verla.

“Me interesa mucho poderme comunicar no solo con aquellos que dicen que saben de arte, sino con cualquier tipo de persona, sin importar la clase social o económica”. — Jorge Jiménez Deredia, escultor.

“Me han dejado muchísimo espiritualmente, muchas experiencias y me han puesto en comunicación con gente que yo nunca me hubiese imaginado. Una exposición en un museo puede tener, cuando le va muy bien a un artista, unas 100.000 personas; una ciudad ofrece la posibilidad de que millones de personas entren en contacto con tu arte. Todavía recibo cartas de la exposición del 2009 en el Foro Romano y en el Coliseo. Estas cartas vienen de Australia o de Francia; es decir, de muchas partes del mundo.

“Esta escultura pública monumental verdaderamente tiene un alcance que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta.

“Revisando en redes sociales cuáles son las ciudades o países que más contacto tienen con mi obra, casualmente la primera no es Costa Rica. Países como Guatemala o México están en mayor contacto con mi obra y todo esto se debe a las grandes exposiciones monumentales.

“Me interesa mucho poderme comunicar no solo con aquellos que dicen que saben de arte, sino con cualquier tipo de persona, sin importar la clase social o económica”.