¿Elena Correa y Bryan Ganoza juntos en una canción? Esto dijeron sobre colaborar musicalmente

Elena Correa incursionó en el mundo de la música en medio de numerosas críticas. Caso similar es el de Bryan Ganoza, quien desde hace años comenzó su carrera como cantante, también acompañada de cuestionamientos e incluso burlas.

En entrevista con el medio Teletica.com, Ganoza fue consultado sobre la nueva faceta artística de Correa. El ex Combate aprovechó para manifestar apoyo a su colega tras la lluvia de comentarios negativos que ha recibido, específicamente por su interpretación en vivo de la canción De cero.

“Lo más importante es que ella está siguiendo su sueño. En lo personal yo veo que obviamente existen muchísimos factores en televisión que influyen cuando cantas, desde el audio, el micrófono, todo.... Todo eso influye para que una presentación sea buena o mala. Nosotros no podemos basarnos en eso”, comentó.

Por su parte, Correa envió un mensaje en video agradeciendo a Ganoza el apoyo, deseándole un buen porvenir en sus proyectos artísticos.

Posteriormente, el periodista Diego Piñar le preguntó si haría un tema junto a la modelo. Además, le aseguró al intérprete que ella ya había dado el visto bueno.

“Yo nunca digo que no. Lo más lindo de esto es que todos tenemos un arte diferente que exponemos. Creo que aquí la gente, en general, no hemos entendido qué es el arte; aun con todo hay gente que no entiende. El arte es plasmar, decir, mover o hacer algo que la otra persona disfrute”, explicó Ganoza.

Luego, Ganoza añadió: “¿Por qué no? En un futuro podríamos hablar de una buena colaboración”.

Elena Correa recibió tremendo filazo

Ganoza, quien con su reciente lanzamiento de la canción 512 ha comenzado a revertir la proporción de comentarios negativos, empatizó con lo vivido actualmente por la ex Miss Costa Rica, a quien dijo no conocer en persona.

“No es fácil estar ahí, en el ojo de todo el mundo. La gente a veces no te toma por el lado más positivo, sino que más bien quiere destruirte. Lo digo por experiencia propia, tuve que poner este pecho para recibir no sé cuántas balas y cañones”, declaró al medio Teletica.com.

El artista expresó que su afán por triunfar como músico no se ha detenido y que percibe un ambiente más receptivo de parte del público costarricense. Según comenta, esto le da más fuerza para continuar lanzando canciones.

“Ha sido muy difícil, pero estoy viendo la luz. Ya tengo muchos fans en la calle que hablan cosas maravillosas y positivas; me quedo con eso tan lindo. Los que no, sé que todavía no son fans, pero lo van a llegar a ser”, aseveró.