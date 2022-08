Bryan Ganoza: ‘El Cabro más macabro’ es un personaje, en ‘Dancing with the Stars’ me conocieron realmente’

Colette, la pequeña hija de Bryan Ganoza, saldrá beneficiada por la salida del “Cabro más macabro” de Dancing with the Stars. Ahora, la niña sí que le va a sacar el jugo a su papá.

Colette, según contó Ganoza, tiene más de una semana de estarle pidiendo que la lleve al parque para jugar en el play, pero por los duros ensayos de la competencia, la cita de juegos se fue posponiendo.

Bryan Ganoza y su coreógrafa Jahzeel Acevedo dejaron todas sus energías en la pista de 'Dancing with the Stars'. El bailarín fue el tercer eliminado de la competencia. (Lilly Arce Robles.)

Después de enterarse que fue el tercer eliminado de la competencia, Ganoza confirmó que lo primero que iba a hacer en su primer día libre, después de varias semanas de ensayos, preparación y competencia, era salir a jugar con la niña.

En medio de una despedida llena de abrazos, de buenos deseos y muchas fotos con fans, Ganoza habló la noche del domingo 31 de julio con Viva sobre la importancia que tuvo Dancing with the Stars en su vida personal y profesional.

El artista reconoció que la exposición que tuvo gracias a la competencia, le permitió mostrarse como realmente es: un hombre de familia y muy trabajador. Más allá del cantante o del bailarín exótico en Las Vegas o del competidor del programa Combate; el verdadero Ganoza es un hombre con un corazón cálido, que siempre tiene una sonrisa para quienes se acercan a saludarlo y cuya prioridad son sus hijos Colette y Bastian.

Durante la gala del Año Memorable, en 'Dancing with the Stars', Bryan Ganoza compartió escenario con sus hijos Bastian y Colette. (Lilly Arce Robles.)

“De Dancing me llevo cosas muy lindas. Fue una puerta muy grande que me dieron la oportunidad de abrir para que los costarricenses vean lo que yo soy y no se dejen influenciar por el ‘Cabro más macabro’, que es un personaje que yo hice y que tal vez nunca puntualicé que es un personaje. Dancing me dio la opción de que el público conociera realmente mi parte humana, que me abrieran sus corazones para entrar y soñar conmigo”, dijo Bryan, mientras varios fans se acercaron a pedirle fotos.

Volviendo a las preguntas, Ganoza reconoció que la competencia de baile le representó un gran desgaste físico y que el cansancio estuvo presente varias veces. “Hay días en que uno no quiere practicar más, pero hay un compromiso no solo por la competencia, sino también por mi familia”, aseveró.

La salida del programa le generó nostalgia al bailarín, pero tal como acostumbra en su vida, de lo negativo rescata lo bueno.

Bryan Ganoza tuvo la oportunidad de bailar en seis galas de 'Dancing with the Stars' y asegura que eso le dio el chance para que el público lo conociera realmente como es. (JOHN DURAN)

“Aprendí muchísimo. Me llevo recuerdos muy bonitos en el sentido del compañerismo y las buenas energías. Es difícil porque hay que alejarse un poquito de la familia porque los ensayos son muy exigentes, hay que estar todo el día pensando en el baile, pero ahora volvió el momento de aprovechar a mis hijos y a mis seres queridos”, comentó.

Para cerrar, Ganoza contó que a partir de ahora dedicará su tiempo a pasarla bien con sus hijos y su pareja. “Voy a llamar toda mi familia para reunirnos para tomarnos un cafecito, abrazarnos y decirnos que nos queremos”, finalizó.