“En esto, quiero ser sumamente enfático: no vamos a tolerarlo, y si hace falta cerrar esas actividades lo haremos. Los administradores y dueños de esas actividades tienen que velar porque esa capacidad no sobrepase el 50%. Si eso no se cumple, ¡cerramos! Aquí estamos trabajando con toda la seriedad y no podemos tolerar que algunos se salgan del canasto”, manifestó Salas, visiblemente molesto.