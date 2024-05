La famosa Met Gala se apodera una vez más de Nueva York

La conocida modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian regresó a los escalones del Met. Es el undécimo año que atiende al evento, y generó reacciones variadas en redes. Algunos usuarios elogiaron el vestido plateado que utilizó, el cual fue personalizado de Maison Margiela por John Galliano; sin embargo, otros dijeron que la modelo se veía incómoda y con dificultades para respirar en su atuendo. Usuarios de redes también criticaron que utilizara el pequeño abrigo, pues "no combina con el look". (DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP)