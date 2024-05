Expresidenta del INS afirma que problemas en Bomberos son ‘constantes y crecientes’

La expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel, afirmó que los problemas en el Cuerpo de Bomberos son “reiterativos, constantes y crecientes”. Como jerarca del INS, ella también presidía el Consejo Directivo de Bomberos.

Afirmó que Casa Presidencial deberá decidir el camino a seguir sobre las denuncias en torno a la administración de este cuerpo de socorro, las cuales llegan tanto al INS como a la Fiscalía. Este medio procuró obtener una reacción de Héctor Chaves, director de Bomberos, pero no fue posible pese a los mensajes que se le dejaron.

El siguiente es un extracto de una entrevista concedida por Mónica Araya a La Nación, quien hizo ver que, poco antes de su destitución, ella frenó dos millonarias licitaciones: la de marchamo digital en el INS y la compra de unidades extintoras en Bomberos. Adujo que actuó apegada a sus principios y que los resultados la defienden de las críticas del presidente Rodrigo Chaves, quien calificó su labor y sus intenciones como negativas.

-¿Desde Casa Presidencial le mostraron interés en que el marchamo digital se adjudicara a alguna empresa en específico?

-Es importante permanecer en mis resultados y no en mis conversaciones privadas que haya tenido. Ya no estoy en la función pública. Que mis resultados hablen a la población costarricense. No voy a referirme a ninguna de las comunicaciones privadas con algún funcionario o mi jefe en particular, creo que no es correcto.

“Le voy a decir por qué: yo sé que el costarricense quiere más apertura; sin embargo, hay un tema de ética. Los medios de comunicación y los entrevistados tenemos una responsabilidad de no continuar fomentando la violencia, las críticas. Quiero enfocarme en los resultados, enfocarme en los hechos. No ponerme a discutir lo que alguien más dijo de mi gestión o no”.

-Doña Mónica, si hubo una orden desde Casa Presidencial es una conversación de interés público, entre jerarcas y parte de una contratación pública. ¿Usted podría confirmarlo o negarlo?

-Yo lo entiendo como periodista, pero también entiéndame como persona y como lo que creo que es lo que el costarricense merece desde la perspectiva de mi gestión. Los hechos hablan por sí mismos. He sido sólida en mis principios y valores, no solo desde la perspectiva de marchamo digital, sino también desde la perspectiva de Bomberos. Eso tuvo una lucha muy importante de mi parte y mis compañeros del Consejo Directivo, luchamos por la transparencia y el buen uso de fondos públicos.

-Cumplo con mi obligación de repreguntarle: ¿Le pidieron o no le pidieron adjudicar a una empresa en específico?

-No me voy a referir a los temas de las conversaciones privadas de mi gestión y mis conversaciones con Casa Presidencial. Creo que no es lo correcto.

-¿Casa Presidencial intervino en favor de Héctor Chaves o para evitar que se le investigara?

-(Silencio). Vamos a ver, voy a mantener la línea de lo que he venido diciendo con relación inclusive a marchamo digital. Prefiero no hablar con relación a las conversaciones que hemos tenido de manera privada con Casa Presidencial, independientemente de quién haya sido esa persona. Creo que eso sería una respuesta que debería dar Casa Presidencial.

“Hace dos meses, tuvimos el resultado de una auditoría, y el estudio muestra resultados graves del manejo de la caja chica (de Bomberos). Nosotros tomamos la decisión de presentar esa y otras denuncias que hemos tenido. Inclusive, tuvimos procesos en los que, gracias al trabajo conjunto del Consejo Directivo, la Presidencia Ejecutiva del INS y por supuesto la Fiscalía, la Contraloría General y el Ministerio de Trabajo, tenemos varios de los testigos de estos procesos que vienen incrementando”.

-¿El presidente Rodrigo Chaves habló con usted sobre Héctor Chaves o le pidió no destituirlo?

-Vuelvo a decir, yo creo que las conversaciones que hemos tenido el presidente y yo de carácter privado son un tema constitucional y no me voy a referir a ellos. Lo más importante es que yo hice lo correcto al solicitarle públicamente su renuncia.

“En lo personal, creo que un puesto con tantísimos años no es sano ni corresponde a lo que dice la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Estar mucho tiempo en el poder no es sano, los cambios periódicos son necesarios”.

-Tampoco sería sano que Casa Presidencial dé esa orden respecto al jefe de Bomberos. Por eso, es de interés público saber si Zapote tuvo injerencia sobre las decisiones del INS.

-Lo importante es que siempre he mantenido mi posición con respecto al uso de fondos públicos. Esa pregunta se la debería hacer a él. La gran pregunta es: ¿por qué continúa ahí? Habría que hacer un cambio de reglamento o de ley. Voy a continuar colaborando con la Fiscalía.

-El hecho de que usted no responda directamente si Casa Presidencial intervino, no es transparente ni aclara las dudas; al contrario, deja muchas dudas que usted no pueda decir que no.

-Lo dejo al criterio de ustedes, yo verdaderamente prefiero no emitir comentarios adicionales, los hechos son más importantes, hablan por sí mismos.

-¿Hubo molestia del presidente Rodrigo Chaves por frenar la compra de 15 unidades extintoras para Bomberos?

-Me lo pone complicado. Definitivamente, prefiero no referirme a esos temas. Don Rodrigo, en ese sentido, siempre tuvo el comentario genérico de que toda licitación tenía que ser transparente y tenía que ser revisada en la legalidad y, desde esa perspectiva, más allá de una instrucción o no desde la Presidencia, el Consejo Directivo operó desde esa transparencia, desde esa legalidad y responsabilidad.