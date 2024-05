‘Superpapá’ murió ahogado por salvar a su hijo en poza de Limón

A Oscar Mora Blanco lo van a recordar como un hombre servicial y educado, y especialmente como un “superpapá”, que entregó hasta el último aliento para salvar a su hijo de cinco años de un accidente acuático este domingo en una poza del río La Bomba, en Matama de Limón.

Ese día, Oscar, de 35 años, su esposa Geraldine Briceño, sus hijos, el varón de cinco años y la bebé de 18 meses, se fueron a una finca de la familia de Briceño para aplacar el calor del verano y compartir en familia.

Poco antes de las 4 p. m., el joven papá disfrutaba en el agua junto a sus retoños y otros dos menores de edad. Cuando la más pequeñita empezó a llorar, se la entregó a sus familiares y avanzó con el resto niños corriente abajo. Sin embargo, algunos metros más adelante, en un quiebre del río, hay una poza que Oscar no conocía. “De pronto, según describen los niños, ‘ellos sintieron como una corriente que les hacía remolinos en los pies y se los llevaba’”, relató este lunes la dolida madre de Óscar, doña Dominga Blanco, de 68 años.

Uno de los menores se aferró a un arbusto y sacó a uno de sus compañeros del río, pero Oscar y su hijo, quien sufre una cardiopatía, fueron arrastrados hasta la poza.

Según lo que le contaron a doña Dominga, un remolino impedía que su hijo pudiera nadar. “Él se dio cuenta de que no podía salir, entonces él lanzó al chiquito al aire y hacia la esquina para sacarlo del peligro”. Mientras tanto, los otros menores gritaban pidiendo auxilio. Uno de los adultos que acudió ante la emergencia le acercó una rama al hijo de Oscar y logró sacarlo, pero el papá no pudo seguir luchando, “se hundió y no salió más”.

Oscar Mora Blanco junto a su hijos de 5 años y su hija de año y medio. Foto: Tomada de Facebook.

“Me engañaste”

Doña Dominga Blanco habló este lunes de su hijo con la serenidad que le infunde su profunda fe. Ella recuerda a Oscar como un “súperpapá”. “Como hijo, era el primero en decir buenos días y el último en decir buenas noches. Él además decía que era un buen papá porque había aprendido del mejor, mi esposo, que también murió hace un año y dos meses”, describió la señora.

El domingo de la tragedia, doña Dominga y Oscar habían salido temprano a recoger una imagen de la Virgen de los Ángeles, patrona del barrio Corales, donde ellos viven. Como parte de las actividades del mes de mayo, mes de la virgen, la llevaban de casa en casa, donde los fieles la reciben con flores y oraciones.

Mientras hacían la diligencia, él la invitó para que fuera con el resto de la familia al río. A pesar de haberle dicho que sí, unos minutos más tarde ella optó por quedarse en su casa descansando. “‘Me engañaste’, fue lo que él me dijo mientras se alistaba y yo le dije que sí”, mencionó entre risas.

Horas más tarde, Geraldine llamó a su suegra y se la llevó a la finca, donde la señora se topó con los socorristas de la Cruz Roja y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que no habían podido extraer el cuerpo de su hijo.

Oscar Mora Blanco estaba casado con Geraldine Briceño desde el 2018. Juntos procrearon dos niños. Foto: Tomada de Facebook.

En ese momento, debido a la hora y a que el cuerpo de Oscar no salía, le informaron que debían irse y continuar al siguiente día. “Yo soy muy creyente, yo pedí al chat de la iglesia que hicieran oración y en ese momento me hinqué y le pedí al Señor que si ya se había llevado su alma y su corazón, que me dejara encontrar el cuerpo para darle santa sepultura y en una hora lograron divisar el cuerpo”, recordó doña Dominga.

Ella asegura que era la voluntad de Dios llevarse a su hijo, quien desde muy pequeño aprendió a nadar “y lo hacía muy bien”. En el momento en que extrajeron el cuerpo, tenía una especie de enredadera en sus pies, que al parecer no lo dejó salir.

Oscar Mora se había casado desde el 2018 con Geraldine y trabajaba en el área de transportes del Patronato Nacional de la Infancia, en Limón. Varios de sus allegados y amigos lo calificaron en redes sociales como un héroe, que entregó su propia vida para salvar a su pequeño hijo.

En su perfil de Facebook, Geraldine también escribió: “Hoy perdí demasiado nuevamente, mi alma no entiende nada, estoy aquí y también estoy allá, todos me hacen preguntas y yo no tengo respuestas, no se qué paso, solo sé que necesito que Dios me abrace más fuerte, porque tengo claro que lo que viene es más duro”.

En lo que va del año, según las estadísticas de la Cruz Roja Costarricense, 54 personas han perdido la vida producto de accidentes acuáticos, mientras que 20 han tenido que ser trasladadas en condición delicada a centros médicos.