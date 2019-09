View this post on Instagram

Daily dose . . . . . #germanshepherd #K9 #K9unit #PoliceK9 #furmissile #policedog #whelen #landshark #Police #K9Sonny #K9Handler #GSD #K9Partner #germanshepherd24 #dogsofinstagram #workingdogsofig #gsdofinstagram #rawmeatdiet #K9strong #gsdstagram #youarewhatyouread #workingdogmagazine