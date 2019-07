—Vinimos, parqueamos acá, cuando era parqueo, no vimos nada, caminamos toda la zona, no veíamos nada y nos dijimos que no, que aquí no había dónde. De repente, nos montamos en el carro, y, mientras pagaba el parqueo, le dije vacilando a mi esposa: “¿Cómo es que en este lugar no se puede hacer un restaurante?, ¡me parece lindísimo este sitio!”. Ella me respondió: “¡Ah sí!” (un poco incrédula, quizá). Al final, nos fuimos.