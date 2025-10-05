Revista Dominical

La gran pugna por el futuro de Liberación Nacional: Análisis de la conmoción del partido y su apuesta en las elecciones del 2026

El partido político más importante de la Segunda República enfrenta su tercera contienda electoral fuera de Casa Presidencial; mientras tanto, el candidato con el “mandato de renovación” choca con la “vieja guardia”. Así se debate el futuro en el Balcón Verde

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva y Roger Bolaños Vargas
Asamblea Nacional del PLN el 25 de enero del 2025, en el Centro de Convenciones, Heredia.
Asamblea Nacional del PLN el 25 de enero del 2025, en el Centro de Convenciones, Heredia. (Lily Arce/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Revista DominicalPLNLiberación Nacional
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.