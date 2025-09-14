Política

Asamblea del PLN: Disputa por 2do lugar en papeleta de diputados por Alajuela terminó con ruptura de línea de Álvaro Ramos

Acuerdo del candidato presidencial de Liberación con el alcalde alajuelense, Roberto Thompson, era apoyar a Pablo Villalobos, pero un regidor logró quebrar acuerdo

Por Aarón Sequeira
Eder Hernández, segundo lugar de Alajuela PLN
Eder Hernández fue electo para ocupar el segundo lugar en la papeleta de diputados del PLN en Alajuela, en contra de la línea girada por el candidato presidencial Álvaro Ramos. Foto: (Aarón Sequeira/La Nación)







