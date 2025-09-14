Asamblea del PLN: Disputa por 2do lugar en papeleta de diputados por Alajuela terminó con ruptura de línea de Álvaro Ramos

Eder Hernández fue electo para ocupar el segundo lugar en la papeleta de diputados del PLN en Alajuela, en contra de la línea girada por el candidato presidencial Álvaro Ramos. Foto:

La disputa en la elección del segundo lugar de la papeleta de diputados para Alajuela, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue la sorpresa de la Asamblea Nacional verdiblanca, celebrada este sábado.

Aunque la línea del candidato presidencial, Álvaro Ramos, era que los delegados apoyaran a Pablo Villalobos, dirigente del cantón central, cercano al alcalde alajuelense, Roberto Thompson, el resultado de la elección quebró ese acuerdo.

Al final, salió nominado el regidor alajuelense Eder Hernández Ulloa, quien tuvo 138 votos, contra 69 de Villalobos.

Apenas se conoció ese resultado, otro dirigente cercano a Thompson, Alonso Castillo, acudió a la prensa a denunciar que Hernández tiene una deuda, por cuotas obrero patronales, con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por ¢7,4 millones.

De hecho, Castillo presentó la denuncia contra Eder Hernández este sábado, a las 4:35 p. m., y reclamó en sus declaraciones a la prensa que, pese a ese estado de morosidad, permitieron al regidor participar en la elección, que finalmente ganó.

Hernández explicó que, en el 2020, se desinscribió de la CCSS cuando empezó a trabajar para la Asamblea Legislativa. Antes de hacer eso, trabajaba generando políticas públicas de juventud para una empresa, por lo que estaba inscrito como asegurado independiente.

“Toca corroborar si ese pago procede y, por supuesto, revisando esto honraremos cualquier deuda que tengamos. Yo no había sido notificado de esto. Son cosas que tenemos que revisar”, puntualizó el candidato a diputado.

Confirmó además, que él no era el aspirante apoyado por Álvaro Ramos, pero hubo una mayor voluntad de los dirigentes liberacionistas hacia su liderazgo y no hacia Villalobos, a quien calificó como “importante dirigente de Alajuela”.

Por su parte, Pablo Villalobos dijo que se debe respetar la democracia interna del partido.

“Me quedan muchas dudas de lo que pasó. Lo cierto es que dimos una lucha digna. He sido un gran dirigente que por muchos años he trabajado para formar a cientos de jóvenes que están acá. Si el partido no reconoció mi trayectoria y prefirió a otra persona es respetable”, afirmó.

Y enfatizó que quedó con una sensación extraña por lo que pasó, porque él tenía el apoyo de Ramos y todo cambió a última hora.