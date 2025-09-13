Álvaro Ramos anuncia a su candidato a diputado en el primer lugar de San José

Álvaron Ramos anuncia a Álvaro Ramírez en el primer lugar de la papeleta por San José. Junto a ellos, las candidas a vicepresidentas, Karen Segura y Xinia Chaves. Foto:

El candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, colocó como el primer lugar de la papeleta de diputados por San José al economista y empresario Álvaro Ramírez Bogantes, su actual jefe de la campaña.

