Así va la elección de candidatos a diputados del PLN

La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) está eligiendo sus candidatos a las diputaciones para las elecciones de 2026, este sábado, en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Hasta las 3 p. m., ya se eligieron los cinco puestos de la papeleta guanacasteca, así como el primer lugar de Cartago y el primero de Alajuela. También fue ratificado el primer lugar de San José, quien fue postulado por el candidato presidencial, Álvaro Ramos, como único candidato nacional.

San José

1- Álvaro Ramírez Bogantes (excandidato a vicepresidente de José María Figueres y exdirector ejecutivo de la Uccaep)

Álvaro Ramírez Bogantes es el primer lugar de la papeleta de diputados de San José. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/La Nación)

Alajuela

1- Diana Murillo Murillo (vicealcaldesa de San Carlos)

Cartago

1- Janice Sandí Morales (presidenta del sindicato Unión Médica Nacional)

Janice Sandí es el primer lugar de la papeleta diputadil cartaginesa del PLN. (Alonso Tenorio/La Nación)

Guanacaste

1- Ronald Campos Villegas (gerente general de la Unión de Cooperativas de Guanacaste)

2- Karol Matamoros Montoya

3- Luis Alejandro Villalobos Elizondo

4- Kenia María Vásquez Angulo

5- Isaías Chavarría Álvarez