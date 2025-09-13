Política

Así va la elección de candidatos a diputados del PLN

Asamblea de Liberación ha escogido puestos de Guanacaste, Cartago y Alajuela, además de ratificar el primer lugar de San José

Por Aarón Sequeira

La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) está eligiendo sus candidatos a las diputaciones para las elecciones de 2026, este sábado, en el Centro de Convenciones de Costa Rica.








Candidatos a diputadosPLNAsamblea NacionalElecciones 2026Papeletas legislativas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

