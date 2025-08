Álvaro Ramos afirma que no aceptará financiamiento de Antonio Álvarez

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó este lunes que no aceptará financiamiento del exdiputado y excandidato verdiblanco Antonio Álvarez Desanti.

El aspirante liberacionista marcó distancia con el expresidente legislativo, luego que este asegurara que la campaña pretende imponer una candidatura a diputado en la provincia de Alajuela y que esa es la razón por la que no se ha podido efectuar la asamblea cantonal de San Ramón.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, calificó de temerarias las manifestaciones del exdiputado Antonio Álvarez, sobre la situación en San Ramón. (Diseño Canva LN/Diseño Canva LN)

Ramos rechazó los señalamientos de Álvarez y calificó de temerarias sus declaraciones.

“Nunca ha estado en la campaña, no va a estar en la campaña, no va a ser parte del gobierno y no vamos a aceptar dinero de él”, agregó el candidato presidencial del PLN.

En una carta enviada este 1.° de agosto, Álvarez solicitó al presidente del PLN, Ricardo Sancho, intervenir para lograr un acuerdo que solvente la problemática en San Ramón, e indicó que esta se resolvería si “el candidato se compromete a no imponer en ese cantón la candidatura de Miguel Guillén”, el secretario general del partido.

“Nunca se han dado manifestaciones en las que yo imponga o impulse al señor Miguel Guillén como posible diputado de la República”, señaló al respecto Ramos.

Noticia en desarrollo.