Antonio Álvarez Desanti afirma que Álvaro Ramos quiere imponer una candidatura a diputado

El exdiputado y excandidato Antonio Álvarez Desanti afirmó que el aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, intenta imponer una candidatura a diputado en la provincia de Alajuela y que esa es la razón por la que no se ha podido efectuar la asamblea cantonal del PLN en el cantón de San Ramón.

La campaña de Ramos respondió que, más bien, un grupo delegados ramonenses es el que está negando el derecho de elección a otros militantes.

En una carta enviada este 1.° de agosto, Álvarez solicitó al presidente del PLN, Ricardo Sancho, intervenir para lograr un acuerdo que solvente la problemática, e indicó que esta se resolvería si “el candidato se compromete a no imponer en ese cantón la candidatura de Miguel Guillén”, el secretario general del partido.

El señalamiento ocurre surgió después de que, el 17 de julio, fracasara el quinto intento del PLN por realizar la asamblea cantonal de San Ramón.

Miguel Guillén, quien es oriundo de San Ramón, atribuyó en ese momento el naufragio a la dispersión poblacional y al tamaño del cantón. No obstante, Antonio Álvarez sostiene que la causa principal es la insistencia del equipo de campaña por mantener su candidatura.

En la misiva, el excandidato también advirtió de que el partido afronta una situación inédita en su historia reciente y que esta podría comprometer el acceso del PLN a los fondos de la deuda política.

“Es la primera vez en 70 años que el PLN, el partido más grande y organizado del país, no puede cumplir con los trámites que establece la ley electoral y sus reglamentos”, dijo.

La Nación solicitó una reacción de Álvaro Ramos. Su equipo respondió que, a diferencia del resto del país en donde ya se celebraron de forma normal las asambleas cantonales y provinciales, un grupo de delegados de San Ramón les negó el derecho de elección a otros militantes al rehusarse a hacer cuórum para elegir los delegados cantonales.

“En todos los procesos se han hecho presentes los representantes del Tribunal Supremo de Elecciones y hemos mantenido un diálogo permanente y tendremos siempre las puertas abiertas para conversar con las personas de buena fe.

“Por respeto a las personas que se inscribieron en tiempo y forma en el cantón de San Ramón, no podemos permitir que se violenten sus derechos de elegir y ser electos. Entendemos que detrás de esta obstrucción hay intereses que pretenden impedir nuestro triunfo en febrero, dañando el proceso democrático interno”, alegó la campaña de Ramos.

Luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó al PLN a celebrar la asamblea provincial de Alajuela sin la cantonal ramonense, gracias a una resolución fundamentada en el artículo 4 del Reglamento de Renovación de Estructuras, el partido anunció un sexto intento para completar la convocatoria local.

No obstante, Álvarez insistió en que, si no se corrige esta situación, el PLN podría quedarse sin acceso a financiamiento electoral. “Esto no corrige el grave riesgo de perder la deuda política, lo que sería catastrófico para el PLN”, mencionó.

Para acceder a los fondos estatales, los partidos tienen que tener completas sus estructuras territoriales.

Álvarez agregó que, a diferencia de campañas anteriores en las que, incluso perdiendo, el partido quedó con condiciones financieras operativas, esta vez “estaríamos ante el cierre inminente de nuestro partido”.

En la misma carta, Álvarez indicó que comprende y respalda la costumbre de que el candidato presidencial y su equipo tengan autonomía para manejar el partido durante la campaña, con el fin de desarrollar su plan electoral. Sin embargo, dijo que esta práctica “no puede ir a niveles donde las consecuencias posteriores a febrero próximo pongan en riesgo la marcha del partido con posterioridad a esas elecciones”.

La Nación también procuró obtener una reacción de Miguel Guillén, pero no hubo respuesta a la hora de publicación.

