PLN podrá seguir con su renovación interna sin concluir con todas sus asambleas cantonales

El Partido Liberación Nacional (PLN) podrá realizar este fin de semana las asambleas provinciales de San José y Alajuela, a pesar de no haber concluido todas las asambleas cantonales en esos territorios. Estas reuniones forman parte del proceso de renovación de estructuras que las agrupaciones políticas deben cumplir si desean participar en las elecciones nacionales de 2026.

Los verdiblancos fracasaron por quinta ocasión, la noche del jueves, en su intento por realizar la cantonal de San Ramón. No obstante, podrán llevar a cabo la provincial de Alajuela, programada para este sábado 19 de julio.

El PLN tiene una asamblea cantonal pendiente en San José y dos en Alajuela, pero cuenta con autorización del TSE de realizar las reuniones provinciales en estos territorios. (Albert Marín/Asamblea del PLN)

Ese mismo día también podrán efectuar la provincial de San José, aunque estén pendientes las cantonales de León Cortés y Dota, previstas para el domingo 20 de julio.

Para este fin de semana también están programadas las asambleas provinciales de Guanacaste y Puntarenas.

Esto es posible gracias a una resolución emitida el 10 de julio por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dispensó al PLN de celebrar las asambleas cantonales de Dota, León Cortés, Palmares y San Ramón.

En el caso de Palmares, esta sí pudo realizarse la noche del jueves.

Secretario del PLN asegura que son situaciones normales

Miguel Guillén, secretario general del PLN, rechazó que exista alguna situación especial detrás de la imposibilidad de celebrar las asambleas. “Siempre ha pasado, esto no es novedoso. Más bien son muy pocas (sin realizar), porque en otros otros momentos ha habido una cantidad importantísima de cantones que se quedan rezagados y hay que atrasar muchísimo las provinciales”, argumentó.

Consultado a si se debía a tensiones políticas o pugnas entre las tendencias, afirmó que estas son situaciones naturales que surgen en un proceso electoral. “Es política” y “en todas (las asambleas) hay pugnas y en todas hay rivalidades”, agregó.

Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó que no hay nada irregular en la imposibilidad de concretar todas las asambleas cantonales. (Albert Marín)

El líder partidario declaró que la definición de candidaturas a los puestos de diputados también tensa estas asambleas cantonales. A esto se suma, según Guillén, que también son el espacio donde se definen las candidaturas municipales. “Entonces, desde ya comienzan las tensiones por quién va a ser regidor, por quién va a ser alcalde, eso es lo propio”, destacó.

Guillén expresó confianza en que el partido logrará concretar el proceso de renovación antes del plazo fatal del 31 de julio. Superado ese límite, ningún partido que no haya cumplido con la renovación de estructuras podrá participar en las justas electorales del próximo año.

¿Qué dijo el TSE?

El TSE determinó que el partido sí convocó adecuadamente dichas reuniones, pero que no pudieron realizarse por falta de quórum, es decir, no se alcanzó la participación mínima requerida para validar los acuerdos que se lleguen a tomar.

Agrega que la situación se debió a “causas atinentes a sus delegados territoriales, quienes no acudieron a las convocatorias realizadas” y que ello no debe afectar el avance del proceso de renovación, ni poner en riesgo el derecho de participación del resto de los afiliados.

El ente electoral corroboró que la dirigencia liberacionista convocó en al menos dos ocasiones, entre el 28 de junio y el 6 de julio, las asambleas correspondientes a los cantones dispensados. Así se indica en la resolución DGRE-0087-DRPP-2025, firmada por el director general a.i. del Registro Electoral, Gerardo Abarca Guzmán.

No obstante, se advirtió a los liberacionistas que si el partido no logra renovar más adelante las estructuras en esos cantones, no podrá recibir la parte que le correspondería de la contribución estatal para este ciclo electoral, incluyendo los adelantos.

La solicitud de dispensa fue presentada por Miguel Guillén, mediante dos oficios con fecha del 7 y 8 de julio, respectivamente.

Marta Castillo, jefa del departamento de Registro de Partidos Políticos, explicó a La Nación que la situación que enfrenta el PLN se encuentra contemplada en el artículo 5 del Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias, Transformación de Escala y Fiscalización de Asambleas.

Esta norma establece que cuando las asambleas de menor rango no puedan celebrarse por causas imputables exclusivamente a sus delegados, previa acreditación de lo sucedido por parte del partido político, el Registro Electoral podrá autorizar el avance del proceso.

Esta excepción no aplica a las asambleas de los partidos en vía de formación.