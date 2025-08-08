Editorial

Editorial: La tardía e indispensable reforma del PLN

Tres derrotas presidenciales consecutivas, con tres candidatos incapaces de leer el signo de los tiempos, demuestran de sobra que el PLN debió haberse reformado hace años. Hoy, debe imperar en el partido una visión lúcida sobre lo que el país necesita, la ciudadanía espera y los retos contemporáneos imponen

EscucharEscuchar
Por La Nación

El Partido Liberación Nacional (PLN) debió haberse reformado hace muchos años. Tres derrotas presidenciales consecutivas, con tres candidatos incapaces –como la agrupación– de leer el signo de los tiempos, articular un mensaje claro e inspirar a una mayoría del electorado, lo demuestran de sobra.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialPLNÁlvaro RamosPartido Liberación NacionalLaura Chinchillaasamblea cantonal de San Ramóndemocracia
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.