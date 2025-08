Roberto Thompson: Álvaro Ramos ha olvidado ‘lo más importante’ de su campaña por involucrarse en ‘temas internos’ del PLN

Roberto Thompson Chacón fue diputado entre 2020 y 2024, cuando dejó Cuesta de Moras para asumir, por tercera vez, la alcaldía de Alajuela. Tras año y tres meses en el cargo, Thompson habló con Revista Dominical sobre la inversión de la “Ciudad de los Mangos” en infraestructura, la subejecución del presupuesto, la falta de opciones de cultura y la atención de personas habitantes de calle.

Además, Thompson se refirió al Partido Liberación Nacional (PLN), las críticas por supuesto nepotismo contra él y su esposa, las elecciones en las que “se juegan la vida”, y su relación con Álvaro Ramos. Le ofrecemos tanto la entrevista completa como en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

— Tras un poco más de un año de haber regresado a la Municipalidad de Alajuela, ¿cuáles son los principales retos y dificultades que ha encontrado?

— Alajuela debería convertirse en uno de los motores de desarrollo de este país. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. El aeropuerto internacional Juan Santamaría es un centro de logística, de atracción de empresas, de turismo, que deberíamos aprovechar mucho más.

“Tras 6 años de yo haber salido de la alcaldía nos encontramos un cantón que perdió competitividad. Una infraestructura bastante destruida, colapsada, diría yo. Muchos proyectos clave pendientes, por ejemplo, el puente del Coyol, que el país ha esperado 20 años. Eso afecta la generación de inversión, de empleo, las posibilidades, sobre todo para la gente joven.

“El gran reto que teníamos por delante era volver a posicionar el cantón como un motor de desarrollo, y para eso lo primero es generar confianza, invertir recursos. En el año 2023, el último año antes de que nosotros volviéramos, solo se ejecutó el 19% del presupuesto. Eso deja mucho que desear.

“Estamos en ese proceso. No ha sido fácil, hemos encontrado un Consejo Municipal complicado. Son 11 regidores de ocho partidos. Muy fraccionado. Eso ha generado roces a los que yo no estaba acostumbrado en los otros dos periodos. Pero bueno, vamos trabajando”.

En entrevista exclusiva con Revista Dominical, Roberto Thompson reconoció que se encuentra en los últimos años de su carrera política. (John Durán/La Nación)

— Cuando usted llegó, el año pasado, dijo que habían $150 millones sin usar. Muchos ayuntamientos más bien carecen de dinero, en el caso de ustedes, tenían dinero sin usar. ¿Han logrado atender eso? ¿En qué han usado los recursos?

— Cuando nosotros llegamos no había contrataciones, ni siquiera había contratación de asfalto, había muchos proyectos a medio camino; varios ofrecimientos de tinte político, más que todo, que no tenían contenido económico. Tuvimos que hacer un planteamiento en el presupuesto extraordinario. En este país ejecutar cualquier proyecto es complicado. Sin embargo, al final del año pasado llegamos casi a un 62% de ejecución.

“Para este año empezamos con el programa de recuperación de vías. Alajuela tiene un presupuesto de aproximadamente ¢85 mil millones, es casi cercano al de San José y muy lejano al de la mayoría de las municipalidades. San Ramón, por ejemplo, que es un cantón importante, debe tener un presupuesto de alrededor de ¢11 mil millones. Imagínese la diferencia. El gran reto es ejecutar esos recursos".

— Cuando fue diputado, usted impulsó la Ley de Comercio al Aire Libre. El año pasado dijo que lo que estaba frenando ese tema era un reglamento que se tenía que aprobar en el Consejo Municipal. ¿Cómo ha avanzado eso? ¿Ya se puede aplicar?

— Sí, se aprobó un reglamento, pero nos ha costado implementarlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de características de nuestros centros urbanos que no lo permiten del todo.

“Sin embargo, algunos negocios están solicitando las autorizaciones, hemos hecho un esfuerzo por generar esas condiciones. Yo creo que eso tiene que ir. Usted va a cualquier ciudad importante del mundo y el comercio al aire libre es fundamental.

“A pesar de no tener las condiciones, hay un propósito. Alajuela es un cantón muy grande, son casi 400 km², 14 distritos, todos con necesidades muy diferentes. En el centro urbano, queremos peatonalizar algunas vías, reordenar el tránsito, posicionar el transporte público, que cambie completamente la realidad de la ciudad. Si logramos eso, el comercio al aire libre va a ser una realidad".

La Ley de Comercio al Aire Libre busca que ciertos comercios puedan atender a sus clientes en espacios públicos aptos. (Facebook Dariel Fallas)

“Hemos olvidado que los centros urbanos son para la gente”

— Este es su tercer periodo como alcalde, y en una ciudad como Alajuela, se espera una visión de futuro, que no sea solamente arreglar calles o poner basureros, sino un modelo de desarrollo. ¿Cómo debería ser Alajuela?

— Yo estoy empeñado en recuperar la historia, la identidad del alajuelense, pero además construir una ciudad para la gente. Tenemos un déficit en materia de desarrollo, sobre todo en los últimos años. Nos hemos concentrado en abrir carreteras, en mejorar el transporte de vehículos particulares, pero hemos olvidado que los centros urbanos son para la gente. Yo quisiera heredar una ciudad para la gente, en donde los espacios públicos los aprovechemos mucho más.

“Tenemos muy concentrado el tema de las zonas francas, pero la pérdida de competitividad y de un plan regulador ha permitido que ese desarrollo se vaya más hacia occidente, Grecia, San Ramón... Tenemos que volver a posicionar el cantón. Hay que plantear proyectos con visión país”.

— Las grandes ciudades tienen conceptualizado un espíritu, una identidad que las diferencia. ¿Cuál es la identidad de Alajuela más allá de ser un centro urbano de negocios?

— (Risas) Siempre dicen que cuando alguien de afuera llega a Alajuela, lo primero que hacen es ponerle un apodo. Alajuela es una ciudad muy alegre, muy calurosa, la gente es muy jovial. La gente es muy generosa con las personas que llegan. Hay todo un tema relacionado con eso, que tiene que ver con el centro, con el parque, con los mangos, con la cuentería.

“Tenemos un festival internacional de cuentos que va muy enfocado en esa línea, ese es el calor humano que se respira, ese característico sentido del humor que tiene el alajuelense que no lo ves en otras regiones del país. Hay que explotarlo mucho más, y eso nos puede permitir atraer a mucha gente, sobre todo en temas de turismo”.

Roberto Thompson nació y creció cerca del parque central de Alajuela; por eso, se considera muy afín a esta ciudad, sus tradiciones y cultura. (JOHN DURAN)

Alajuela abrirá centro de atención de habitantes de calle

— Para planificar esta entrevista hablamos con ciudadanos alajuelenses que nos expresaron sus principales preocupaciones, entre ellas problemas con la cantidad de habitantes de calle. ¿Ustedes tienen eso conceptualizado? ¿Están buscando soluciones?

— No es fácil, pero sí, ya lo tenemos conceptualizado. La municipalidad adquirió un inmueble hace un par de años, y en esta administración lo terminamos de acondicionar. Es un centro diurno para atender a 50 personas en situación de calle. Se está coordinando con diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales para la atención.

“Nosotros tenemos un inventario probablemente de unas 700 u 800 personas en situación de calle solo en Alajuela. Hemos venido trabajando en ese esfuerzo. Pensamos que con ese apoyo y la coordinación con otras dependencias, podemos darle una solución importante.

“Hemos trabajado también con la Policía Municipal, para sensibilizarla, para coordinar acciones. Estamos contratando alrededor de 20 oficiales más, la idea es llegar a unos 100 oficiales. Pronto vamos a inaugurar el nuevo edificio de la Policía Municipal, una inversión cercana a los ¢1.000 millones”.

¿Agenda de ocio y cultura en Alajuela?

— Otra problemática que nos señalaron es el tema de la vida social, la oferta de cultura, de ocio, de vida nocturna, que además es muy importante para la seguridad. Mucha gente siente que después de las 8 p. m. hay poca oferta. ¿Cómo analiza eso?

— La gente está ávida de tener ese tipo de actividades. De hecho, cada vez que organizamos algo, se llena. Sin embargo, tiene que ver con lo mismo, con garantizar la seguridad, con garantizar la tranquilidad de las familias.

“Alajuela es una ciudad muy alegre. Los sábados y los domingos se ha desarrollado un baile en el parque central. Empezó con una pequeña marimba, los adultos mayores llegaban a bailar, ya es un poquito más formal, casi una pequeña orquesta. Es una actividad muy alegre. Eso hace que el parque brille y la gente vaya y disfrute.

“¿Por qué la gente va a los centros comerciales? Porque ahí se siente segura. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Recuperando esos espacios, mejorando la iluminación y caminando en la ruta de la peatonalización de los centros urbanos, podemos lograr mucho. Tenemos un reto, las ciudades en el centro se convierten en un lugar absolutamente vacío. Un domingo a las 8 p. m. ya no hay nadie. A través de estas acciones podemos cambiar el concepto".

El alcalde de Alajuela reconoció que es necesario brinda una agenda de ocio y cultura más amplia para mantener a la ciudad "viva" más allá de las 8 p. m. (JOHN DURAN)

— Usted señala que la gente está ávida de recursos de ocio, no solo en fin de semana, sino además entre semana. ¿Cómo se imagina la oferta cultural de Alajuela?

— En Alajuela hay muchísimos grupos, muy buenos, mucho arte. En la administración anterior hicimos un esfuerzo por recuperar con sentido histórico algunos parques. En donde estaba el edificio municipal hicimos la plaza Tomás Guardia, donde estaba la casa de don Tomás.

“Tenemos un reto importante, que es el Teatro Municipal, que nos lo encontramos bastante deteriorado. Acabamos de enviar un presupuesto al Consejo Municipal por ¢400 millones para reactivarlo. Cuando ese teatro funciona, usted no se imagina las filas de gente.

“Esa recuperación del Teatro Municipal hará que el centro de la ciudad brille más. Para eso, necesitamos que nuestro Concejo Municipal vaya en la misma línea, y a veces es difícil. Algunas personas no tienen esa visión, y hay que convencerlos”.

— Ahora que menciona el Teatro Municipal, nos dijeron que el teatro lleva más de 2 años cerrado y está muy deteriorado, pese a que no es la primera vez que se le hace una inversión fuerte. ¿Qué lo ha llevado a deteriorarse tanto? ¿Infrautilización? ¿Falta de personal?

— Es una combinación de todo. En la administración anterior, nosotros hicimos una inversión importante y lo pusimos a funcionar. Sin embargo, no todo mundo tiene la misma sensibilidad en temas culturales y yo creo que en los últimos años este se dejó.

“Es una estructura vieja, formaba parte del salón de actos del antiguo Instituto de Alajuela, que es una de las pocas estructuras que quedan de la Alajuela de antes. Entonces, es una estructura que demanda mucha inversión. Todos los años habría que invertir. Pero se dejó, se dejó y ahora nos encontramos en esta situación (...).

“Obviamente, cuando usted habla de 14 distritos, habla de 14 comunidades distintas, también hay que llevar el arte allá. Tenemos que hacer un esfuerzo también para que toda la gente de las distintas comunidades, Turrúcares, La Guácima, La Garita, Sabanilla, Carrizal, también sientan que se les lleva actividades culturales. Yo no le tengo miedo a eso, más bien al contrario, como tenemos presupuesto, yo creo que es importante invertir también en arte y en cultura”.

— En caso de que el Concejo Municipal apruebe la inversión, ¿hay alguna fecha tentativa de apertura?

— Yo esperaría que para fin de año esté listo. Este es uno de los grandes temas que tenemos. Definitivamente el desarrollo integral de las personas pasa por la cultura, por el arte.

El exdiputado y alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, accedió a hablar con Revista Dominical. Anteriormente también lo hicieron el candidato presidencial, Álvaro Ramos, y el secretario general, Miguel Guillén. (JOHN DURAN)

“Las palabras de Angie López fueron irrespetuosas”

— Hablando de política partidaria y del PLN, en las últimas semanas se conoció la conformación de un “bloque alajuelense” de alcaldes del partido, que incluye a Luis Diego González de San Carlos, José Miguel Jiménez de Río Cuarto y Karen Alfaro de San Mateo. ¿Qué han logrado coordinar? ¿Qué los une?

— Liberación Nacional es un partido complicado, y la renovación de sus estructuras cada 4 años es compleja. Alajuela tiene sus liderazgos propios. Hace algunos meses, a raíz de la candidatura de Álvaro Ramos, empezamos a conversar. Tenemos una muy buena relación. Yo soy el veterano de todos, la mayoría, como los que usted mencionó, son gente muy joven.

“Ellos están haciendo una gran labor y mi concepto siempre ha sido que debemos ir abriendo el camino para las nuevas generaciones; si no, el partido se va a morir. Logramos un acuerdo provincial para ir en la mayoría de los cantones con fórmulas únicas en las papeletas. Eso fue exitoso y seguimos conversando”.

— Es inevitable consultarle porque hubo debate debido a que el bloque de alcaldes se opuso a la elección de Angie López como delegada en la Asamblea Nacional. Doña Angie tenía el respaldo de Álvaro Ramos. ¿A qué se debió esa oposición?

— En lo personal yo no tengo nada contra doña Angie, creo que es una profesional destacada y le tengo aprecio. Sin embargo, usted sabe que en política hay que generar esos apoyos, y ella no generó esa empatía y apoyo a nivel de la provincia.

“Don Álvaro habló conmigo en un par de oportunidades, y me sugirió el nombre de doña Angie, pero yo no lo vi como una imposición, fue una sugerencia (...). No es que se votó en contra de doña Angie, simplemente se votó a favor de un acuerdo provincial que involucraba a otras personas, no la sugerencia de don Álvaro”.

— Doña Angie dijo que hubo “compromisos de previo, de palabra con el candidato y con mi persona, que se rompieron ese día”. ¿Está de acuerdo con eso?

— No, yo no lo veo así. Por lo menos las dos veces que conversé con el candidato al respecto, él me sugirió el nombre, pero no fue a nivel de compromiso.

En la imagen, Angie López (izquierda, de celeste) acompaña al candidato presidencial Álvaro Ramos en 6 de abril del 2025. (Jose Cordero/José Cordero)

— Como representante en la Asamblea Nacional, en lugar de doña Angie, se eligió a doña Shirley Calvo, que es directora de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y es su esposa. Doña Angie señaló la elección de doña Shirley como nepotismo y aseguró que se necesitaba elegir personas “que estén ahí por méritos, no por herencia política”. ¿Como responde a esa crítica?

— Creo que son palabras irrespetuosas, para calificarlo de alguna forma. Shirley, no porque sea mi esposa, es una persona que tiene una trayectoria reconocida dentro y fuera del partido. Fue vicepresidenta nacional de juventud en el partido, fue subsecretaria del Comité Ejecutivo, fue asambleísta durante muchos años.

“Lo que ella quería, y así se lo dijo el candidato, era participar en este proceso para aportarle al partido, y yo creo que le va a aportar muchísimo. Tal vez en el momento de molestia doña Angie no lo ve así. A mí me extrañó mucho, porque doña Angie aspiró a ser la presidenta del Movimiento de Mujeres, perdió, pero aspiró, y pareciera contradictorio con su discurso el hecho de criticar a una persona por ser la esposa de alguien. Shirley tiene luz propia y tiene las condiciones para ir a esa Asamblea Nacional.

“Son manifestaciones muy ligeras de doña Angie, creo que son motivadas por la pérdida que tuvo, pero que al final, el partido gana con Shirley. Quiero aclarar, porque ella misma lo ha dicho reiteradamente, que a Shirley no le interesa ser diputada. Se lo ha dicho al candidato, se lo ha dicho a la jefatura de campaña, lo ha hecho público. Eso no debe ser motivo de preocupación. Yo no la estoy impulsando ni ella está utilizando mi cargo para aspirar a algo. Si ella quisiera, lo hace por méritos propios y ahí sí contradigo a doña Angie”.

La directora de Canatur y esposa de Roberto Thompson, Shirley Calvo, también participó en 'La entrevista del domingo' anteriormente. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

— Es innegable que hay conexiones familiares dentro del PLN en Alajuela. Por ejemplo, doña Sofía González, su vicealcaldesa, es hija de la diputada Dinorah Barquero y el exdiputado Rolando González. ¿Qué tipo de mensaje transmite esto? Se ha hablado de posibles aspiraciones de doña Sofía a una curul.

— Yo creo que la gente tiene razón. Tanto tienen razón, que en el caso de Shirley y nuestro como pareja, tomamos la decisión de que ella no va a aspirar a ninguna posición, y tiene que ver con que yo sea alcalde.

“Hay que mandar el mensaje correcto a la ciudadanía, y sería contradictorio que ella aspirara a una diputación siendo yo alcalde. Nosotros lo tenemos claro, pero bueno, no todo el mundo lo tiene claro.

“Yo tengo una relación respetuosa con doña Dinorah y con don Rolando. En el pasado tuvimos algunos conflictos, hemos tratado de superar eso por la tranquilidad de todos (...). Pero la gente tiene razón. Hemos comprendido que si Liberación Nacional quiere nuevamente retomar la confianza del electorado, tiene que dar los mensajes correctos y tiene que incluir gente, sobre todo en la próxima lista de diputaciones”.

Thompson admitió que él y su esposa, Shirley Calvo, tomaron en conjunto la decisión de que ella no busque ser diputada, ya que lo consideran "una contradicción". (JOHN DURAN)

“Liberación Nacional se juega la vida en estas elecciones”

— Hablando de confianza, don Roberto, ¿no teme que este ruido interno termine por ahuyentar a los votantes que evaluaban darle su voto a Liberación?

— Yo creo que el partido se juega la vida en esta elección. Nosotros elegimos un candidato joven, un candidato fuera de lo que se llama la cúpula, un candidato que tiene capacidad, que está preparado, que tiene un historia de vida admirable.

“Pero el candidato tiene que ser firme en ese mensaje. No solo con la gente que vaya a escoger, también con la gente que le rodea. No estoy muy involucrado en la campaña, por lo menos hasta ahora, obviamente lo estamos apoyando, pero sí creo que los mensajes no pueden ser contradictorios, y la gente en el último tiempo no ha notado que esos mensajes sean claros.

“El partido tiene una historia, yo soy parte de esa historia durante los últimos 20 años, no se puede desconocer esa parte. Pero sí hay que dar un mensaje mucho más contundente en dos áreas: primero, la gente que rodea al candidato y qué es lo que el candidato quiere proyectar en términos de renovación; segundo, el mensaje de cuáles son sus propuestas.

“La gente está ávida de propuesta, y yo creo que el candidato está muy involucrado en todos estos temas internos, estos problemas provinciales y diputaciones, y ha olvidado que lo más importante es llegarle a la gente con un mensaje claro, que genere confianza. Pero estamos a tiempo".

— En las últimas elecciones municipales, solo en la provincia de Alajuela, el PLN perdió a Guatuso y San Ramón. También perdieron la capital. ¿De qué es síntoma eso?

— En la Asamblea Legislativa pasada nosotros aprobamos un proyecto de ley, aún en contra de muchos amigos míos, alcaldes y alcaldesas, para evitar la reelección consecutiva. Lo limitamos a dos periodos. Ese fue un paso significativo en el esfuerzo de generar nuevos liderazgos.

“Teníamos líderes muy consolidados, de muchísimo tiempo, y eso impedía que salieran nuevos. El PLN es un partido acostumbrado al conflicto, un partido al que le cuesta rearmarse frente a estas nuevas realidades.

“Ha costado generar nuevos liderazgos y eso ha provocado una desbandada de un sector importante, por eso hemos perdido muchas alcaldías. Hoy tenemos alcaldes de partidos cantonales que eran liberacionistas y que los perdimos en el proceso. Eso tiene que enseñarnos que el proceso de renovación tiene que ser real, algunos de nosotros tenemos que dar el paso a un lado”.

Thompson remarcó su apoyo al candidato presidencial Álvaro Ramos, pero señaló algunos puntos en los que no está de acuerdo. (JOHN DURAN)

— Usted señala la importancia de dar espacio, de hacerse a un lado, pero usted ha sido tres veces alcalde. ¿Cómo calza usted en ese proceso de renovación?

— Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Poder Ejecutivo, fui viceministro de la Presidencia, estuve 8 años en la alcaldía, fui a la Asamblea Legislativa, incluso fui precandidato presidencial en 2021, y luego regresé a la municipalidad. He recibido cinco veces el favor de la gente de Alajuela para ocupar distintos cargos públicos. Yo estoy agradecido.

“Sin embargo, a estas alturas de mi vida personal y política, pienso que esta es una de mis últimas participaciones, porque yo soy consciente de que hay que abrir ese espacio. Yo volví porque el partido estaba en condiciones muy complicadas. El alcalde anterior (Humberto Soto) había sido elegido por el PLN y había sido muy cuestionado. Estaba en procesos complicados, como el Caso Diamante. El partido consideró que la única forma de obtener el triunfo era con una candidatura mía y por eso volví.

“Sin embargo, esta no es mi meta de vida, yo tengo dos hermosos nietos, y dos hijos, y quisiera en algún momento estar más tranquilo y disfrutar de la vida con ellos y con mi esposa. Me veo culminando este periodo en los próximos años“.

— ¿Este sería su último periodo, o buscaría reelegirse y esa sería la conclusión?

— En este momento de mi vida, estoy pensando en estos próximos tres años en este periodo. No estoy pensando más allá.