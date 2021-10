Roberto Thompson cuenta la historia detrás de la foto del abrazo con Dinorah Barquero

Momento en que Dinorah Barquero abraza a Roberto Thompson, en el campamento de la juventud liberacionista, el domingo 10 de octubre. Foto tomada de Facebook (Perfil de Facebook Luis Carlos Núñez)

El diputado liberacionista, Roberto Thompson, negó haber hecho las paces con la candidata a legisladora del PLN, Dinorah Barquero, pese a que ambos fueron fotografiados dándose un abrazo el domingo durante un campamento de la juventud de Liberación Nacional (PLN).

Al consultársele si resolvieron sus diferencias, Thompson respondió: “No, no, yo ni siquiera he conversado con ella, fue una situación que se dio en ese momento; ella tuvo la iniciativa de acercarse, fue una reacción de ella, inesperada, yo he sido claro con don José María Figueres (candidato del PLN): estoy en la campaña nacional, pero la de Alajuela es responsabilidad de doña Dinorah Barquero”.

“Han sido públicas y notorias mis diferencias don Dinorah Barquero desde hace muchísimos años, tanto en el partido como afuera”.

Barquero fue vicealcaldesa de Roberto Thompson cuando este fue alcalde de Alajuela durante el periodo 2010-2016. Sin embargo, el vínculo se rompió de cara a la contienda municipal del 2016, cuando el hoy diputado fue detenido por la Fiscalía Adjunta de Alajuela y suspendido del cargo por presuntas irregularidades con patentes municipales que, luego, fueron descartadas.

Dos meses antes de la detención, ocurrida en agosto del 2015, la entonces vicealcaldesa había acompañado al fiscal que detuvo a Thompson durante una visita al Congreso, donde lo presentó como candidato a dirigir el OIJ, de acuerdo con archivos de La Nación.

Posteriormente, en el 2016, Barquero fue suspendida un año de su militancia en Liberación por “hechos contrarios a la ética y disciplina partidaria”, aunque luego un tribunal del alzada del PLN le retiró la sanción.

El pasado 26 de setiembre, durante una tensa sesión, la Asamblea Nacional del PLN escogió a Dinorah Barquero como candidata a diputada, en el primer lugar de la papeleta por Alajuela, con solo ocho votos de diferencia sobre Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y esposa de Roberto Thompson.

En ese momento, el ex precandidato presidencial anunció que se separaba de la campaña del PLN en Alajuela.

Thompson reiteró que lo ocurrido con Barquero el domingo fue circunstancial: “Yo asistí al campamento porque, como lo he venido reiterando, soy liberacionista, apoyo a José María Figueres y a la campaña nacional. Participé para hablar con los muchachos y allí emití unas palabras. Ella tuvo la iniciativa de acercarse a saludarme y eso fue el momento de la fotografía”.

Además de la fotografía del abrazo, circula otra en la que ambos tienen las manos juntas, alzadas en el aire, en señal de unión y victoria.

Dinorah Barquero y Roberto Thompson alzan las manos, en el campamento de la juventud liberacionista. Imagen tomada de Facebook (Perfil de Facebook Luis Carlos Núñez)

No obstante, vía telefónica, Thompson sostuvo que nada ha cambiado y que seguirá alejado del grupo de Barquero, pues es responsabilidad de ella trabajar por la elección legislativa, como él lo hizo cuatro años atrás. Insistió en que las fotografías son producto de un gesto inesperado.

“Yo creo que cada uno puede interpretar como le parezca, pero lo que sí quiero aclarar es que fue iniciativa de ella, de acercarse y ahí alguien tomó la foto. A mí lo que me interesa es estar de lleno en la campaña nacional”, insistió el diputado alajuelense.

La Nación intentó conversar con Barquero, los mensajes no fueron respondidos.