Secretario general del PLN: ‘Álvaro Ramos no me consideró para su equipo’

El secretario general de Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, anunció que no se postulará a diputado en la Asamblea Nacional del partido, este sábado, poque el candidato presidencial verdiblanco, Álvaro Ramos, no lo incluyó en la conformación de su equipo de cara a los comicios del próximo 1.º de febrero.

“Él (Álvaro Ramos) no me ha considerado para estar en su equipo, y en ese sentido yo no voy a presentar mi nombre. Yo primero soy liberacionista, primero soy leal al partido, pero sobre todo leal al partido como una herramienta de la democracia; no como un fin en sí mismo”, afirmó en declaraciones a La Nación.

Guillén aseguró que apoyará a Ramos, aunque advirtió de que mantendrá una postura crítica durante la campaña en aquellos aspectos donde identifique discrepancias con los ideales del partido o errores en la conducción política.

“No dejaré de ser crítico durante esta campaña en elementos donde yo crea y considere que hay una separación con los principios del partido o hay una dirección equivocada según nuestros principios e historia”,manifestó.

Mencionó, por ejemplo, su disconformidad con el apoyo del equipo de Ramos a la reforma para permitir las jornadas laborales 4-3.

El secretario resaltó que la campaña debe replantearse su posición respecto a la ley que propone habilitar jornadas laborales extraordinarias de 12 horas, las cuales conllevan cuatro días de trabajo por tres de descanso en horario diurno.

“Yo me he opuesto a ese proyecto de ley, y creo que la campaña tiene que reconsiderar sus posiciones respecto a temas como este, que yo he defendido que no deben de apoyarse en la Asamblea Legislativa”, señaló.

Guillén señala a exalcalde de San Ramón: ‘Sé que don Nixon vetó mi nombre’

El secretario general del PLN afirmó a este diario que el exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña, solicitó internamente que Guillén no fuera candidato a diputado.

“Sí, Nixon lo pidió. Yo no estuve en la conversación del candidato; no fui parte de la conversación y no conozco los detalles de esa negociación, pero sí sé que don Nixon vetó mi nombre y fue de las cosas que él exigió en las conversaciones”, afirmó.

Guillén agregó que, si su retiro y la decisión de no presentar su postulación para una curul en las próximas elecciones contribuyen a que finalmente se realice la fallida asamblea del PLN en San Ramón, lo considerará positivo.

En los últimos meses, el PLN ha intentado en 11 ocasiones realizar su asamblea cantonal en San Ramón como parte del proceso de renovación de estructuras, sin lograrlo. Esta es la única asamblea pendiente de las 84 que organiza la agrupación, a pesar de los acercamientos con el grupo que había impedido su celebración.

El PLN no podrá acceder al financiamiento estatal para las elecciones mientras no complete ese proceso.

Según el secretario general, el veto de Ureña a su postulación podría estar vinculado con las críticas que ha expresado sobre los bloqueos e impedimentos para llevar a cabo la asamblea cantonal.

“Una persona que compite bajo las reglas de la democracia debe respetar que hay reglas de la democracia, y en San Ramón se han irrespetado las reglas que establece nuestro partido, que se establecen en nuestro sistema”, señaló.

“Si yo no estoy de acuerdo con una decisión, si yo no estoy de acuerdo con una posición, tengo mecanismos civilizados para poder alegar mi posición (...), pero no simple y sencillamente bloqueo la decisión y la posibilidad de un grupo de personas de elegir y ser electas”, concluyó.