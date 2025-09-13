El País

Marvin Taylor, exprecandidato del PLN, acusa a Álvaro Ramos de incumplir acuerdo sobre candidatura a diputado

‘Yo propuse primer lugar por San José, él indicó que no era posible y ofreció Limón’, dice Marvin Taylor

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
En la imagen los precandidatos del Partido Liberación Nacional (PLN), de izquierda a derecha, Marvin Taylor, Álvaro Ramos, Carolina Delgado y Gilberth Jiménez.
En la imagen, de izquierda a derecha, Marvin Taylor y Álvaro Ramos. (Lilly Arce/Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marvin TaylorÁlvaro RamosPartido Liberación NacionalPLNDiputado
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.