Marvin Taylor, exprecandidato del PLN, acusa a Álvaro Ramos de incumplir acuerdo sobre candidatura a diputado

El ex precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Marvin Taylor, afirmó este viernes 12 de setiembre que el candidato presidencial de la agrupación, Álvaro Ramos, “no honrará su parte” en un acuerdo que ambos habían alcanzado sobre una candidatura a diputado.

“Anoche (11 de setiembre), el candidato me pidió una reunión para comunicarme que el sábado (13 de setiembre) no honrará su parte en un acuerdo conmigo. Habíamos acordado después de la convención que yo haría el programa de gobierno, apoyaría su candidatura y campaña y que él, por su parte, empujaría una diputación", dijo Taylor a otros partidarios en una comunicación que se hizo pública.

“Yo propuse el primer lugar por San José, él indicó que no era posible y ofreció Limón. A esta altura, yo he hecho mi parte con gran honra y ahora, un día antes de la asamblea, el candidato me comunica que él no hará la suya”, agregó.

La Nación intentó conocer la versión de Ramos, sin embargo, su encargado de prensa respondió que, en la conferencia que dará el candidato este 13 de setiembre, en la Asamblea Nacional del PLN, se puede abordar el tema.

Este 13 de setiembre, el PLN realizará la sesión en la que elegirá a sus candidaturas para diputaciones y ratificará sus vicepresidencias.