Revista Dominical

Andrea Álvarez: ‘El PLN nació como un partido rebelde, quisiera volver a eso’

La diputada liberacionista afirmó que su partido debería volver a enarbolar “ideas de avanzada”, como la discusión sobre un Estado laico, derechos de poblaciones vulnerables y cambiar el método de elección de congresistas

Por Roger Bolaños Vargas

Para la congresista Andrea Álvarez Marín, el Partido Liberación Nacional (PLN), con el cual ella llegó a su curul en la Asamblea Legislativa, debería volver a ser el “partido rebelde” que fue desde su nacimiento, un 12 de octubre de 1951 en San Ramón de Alajuela.








