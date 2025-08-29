Editorial

Editorial: Un proceso histórico no admite silencios de un diputado

Cuesta entender por qué la diputada Andrea Álvarez, presidenta de la comisión ante la que compareció Rodrigo Chaves, solo le hizo una pregunta al mandatario. No se trataba de adelantar criterio ni de convertirse en juez, sino de cumplir la función mínima de cualquier legislador en un procedimiento de esta magnitud: cuestionar, indagar, contrastar, aclarar dudas

Por La Nación
22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
