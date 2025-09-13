Política

Álvaro Ramos anuncia a sus dos candidatas a las vicepresidencias de la República: una viene del ICD y la otra del Icafé

Se trata de una experta en seguridad y la otra en agro

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, presentó este sábado, en la asamblea partidaria, a sus dos candidatas a las vicepresidencias de la República. Se trata de Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós, una experta en temas de seguridad y la otra en sector agrícola, tal como fueron anunciadas a los asambleístas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro RamosCandidatas a vicepresidentasPLNAsamblea Nacional del PLN
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.