Álvaro Ramos anuncia a sus dos candidatas a las vicepresidencias de la República: una viene del ICD y la otra del Icafé

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, presentó este sábado, en la asamblea partidaria, a sus dos candidatas a las vicepresidencias de la República. Se trata de Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós, una experta en temas de seguridad y la otra en sector agrícola, tal como fueron anunciadas a los asambleístas.

Candidato Álvaro Ramos presenta a sus vicepresidencias

Karen Segura es actualmente funcionaria del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en donde labora como jefa de Planificación y Desarrollo Estratégico. Además, trabaja en la coordinación de la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados 2020-2030. Entró al ICD en el 2003. Es máster en administración de negocios y doctora en gobierno y políticas públicas.

Segura fue candidata a la alcaldía de La Unión para las elecciones de 2020 con el partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), agrupación del alcalde cartaginés, Mario Redondo.

Por su parte, Xinia Chaves Quirós fue dos veces presidenta del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) y una vez ejerció como directora ejecutiva, además de haber sido viceministra de Agricultura del 2010 al 2014. Ella tiene formación en administración, gobernanza cooperativa y dirección de organizaciones. En los últimos años, se dedicó a la producción cafetalera.

La Asamblea Nacional del PLN ratificó a Segura Fernández con 197 votos, mientras que Chaves Quirós recibió el apoyo de 199 asambleístas.

En declaraciones a los medios, Ramos agregó que, además de la experiencia de las respectivas candidatas a las vicepresidencias, los tres representan las inquietudes en salud y educación que está en crisis en el país.

“Estamos apasionados por brindar soluciones al país desde nuestro conocimiento técnico, personas estudiosas, que consultan, saben dialogar y construir. Eso es lo que le presento hoy al país”, dijo el aspirante verdiblanco.

Respecto a su participación en el partido de Mario Redondo, como candidata a la alcaldía, Karen Segura dijo que nunca había aspirado antes a ningún puesto.

“Conocí a don Mario Redondo en una segunda vuelta electoral. Lo respeté en su momento, como ahora. Cinco meses antes de las elecciones a la alcaldía, que me conoció y respetó, espero que todavía, me pidió que le colaborara sosteniéndole el grupo de La Unión, porque su candidata se le había retirado. Le hice el favor y le sostuve el equipo, la experiencia fue extraordinaria”, dijo.

Segura puntualizó que esa experiencia le hizo ver que ese cantón, las mujeres y los niños, necesitan ser rescatadas de la violencia y la necesidad, marchar seguros hacia sus escuelas y centros de trabajo.

La candidata a la primera vicepresidencia alega que su partido, desde hace muchos años, ha sido el PLN y que, “por una situación muy particular, le hizo un favor a Mario Redondo”, pero enfatizó que hace varios años volvió a Liberación.

En el caso de Xinia Chaves, dijo que aceptó la postulación cuando Ramos le puso alfombra roja al agro. “Mi corazón como agricultora se estremeció de emoción, comprendiendo perfectamente las necesidades que este país tiene”, dijo.

Chaves aseguró que su objetivo es reactivar el sector empresarial, agricultor e industrial. Agregó que tiene deseo de prosperidad para una patria mejor.