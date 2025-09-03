Editorial

Editorial: Juego perverso en el PLN

Una instancia concebida para garantizar la participación democrática y la renovación de estructuras no debe transformarse en un instrumento de presión para asegurar espacios de poder. En entredicho no solo ha estado el financiamiento electoral del PLN, sino también la autoridad del candidato presidencial

Por La Nación
Álvaro Ramos y NIxon Ureña, PLN
La disputa entre el candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, y Nixon Ureña, exalcalde ramonense por ese partido, ha dado pie a un espectáculo poco edificante.  (La Nación/Archivo)







