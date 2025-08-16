PLN fracasa en noveno intento de convocar asamblea cantonal de San Ramón

El Partido Liberación Nacional (PLN) fracasó este sábado en su noveno intento de convocar a la asamblea cantonal de San Ramón, la única pendiente para completar el proceso de renovación de estructuras.

A la cita, convocada a las 10:00 a. m., solo llegaron 29 delegados, 25 menos de los 54 necesarios para conformar el cuórum exigido. La asamblea cantonal de San Ramón está integrada por 108 representantes.

En el Salón Comunal de Barrio San José abundaron las sillas vacías cuando a las 11:30 a. m. finalmente se anunció que no se iba a poder realizar la sesión, en la que se pretendía ratificar a los nuevos delegados que representarán al cantón en la asamblea provincial.

Anteriormente, Álvaro Ramos, candidato presidencial verdiblanco, acusó al exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña, de ser uno de los dirigentes locales que han saboteado la asamblea cantonal.

Ramos mencionó que Ureña y otro líder ramonense, identificado como Henry Sánchez, han evitado que la asamblea cantonal de San Ramón se congregue para completar el proceso de renovación de estructuras.

Según Ramos, el exalcalde ramonense le comunicó su interés de ser candidato a diputado en las elecciones nacionales del 2026.

LEA MÁS: Álvaro Ramos acusa a exalcalde de San Ramón de sabotaje

Noticia en desarrollo.