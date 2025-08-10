¿Renunciaría Álvaro Ramos a la candidatura del PLN si la nómina de diputados no es de su agrado?

Aunque el proceso formal de inscripción de candidaturas a diputados en el Partido Liberación Nacional (PLN) aún no ha comenzado, los conflictos internos por ese tema ya son evidentes en la agrupación verdiblanca.

Las tensiones entre el equipo de campaña de Álvaro Ramos y figuras tradicionales del partido han aflorado en los meses recientes, durante el proceso de renovación de estructuras, cuya principal característica es la definición de los delegados que finalmente definirán la nómina legislativa que los verdiblancos llevarán a las elecciones del 2026.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, se mostró confiado de que la Asamblea Nacional verdiblanca apoyará su proyecto, en la designación de los aspirantes a una diputación. (MARVIN_CARAVACA)

Sobre las dudas de que posibles familiares de personas en puestos de elección popular puedan integrar la lista, Ramos afirmó el lunes anterior que: “Desde nuestra perspectiva, como campaña, nosotros no apoyaremos a parientes de actuales diputados o alcaldes”.

La pugna por una eventual diputación por la provincia de Alajuela también ha estado en el centro del conflicto que tiene en vilo al PLN, por la imposibilidad de reunir el cuórum necesario para celebrar la asamblea cantonal de San Ramón, pese a que se han efectuado siete convocatorias.

De acuerdo con Ramos, la dirigencia local ha exigido un compromiso para que el secretario general de la agrupación verdiblanca, Miguel Guillén, no aspire por una candidatura a diputado.

“De hecho, una de las cosas que más me ha frustrado con los dirigentes de San Ramón con los que he hablado es que, a cada rato, me dicen: ‘Queremos que Miguel Guillén renuncie a la papeleta’. Y yo les respondo que qué pena, pero es que en la papeleta de San Ramón ni siquiera está Miguel Guillén porque es el secretario general y no puede estar en una papeleta ramonense”, explicó.

Al respecto, La Nación consultó a Ramos si consideraría abandonar la candidatura presidencial del PLN si las personas que integren la nómina de diputados no se alinean con su proyecto.

Sobre el tema, Ramos afirmó lo siguiente: “He asumido una responsabilidad, y es representar este partido. Yo no estoy buscando personas que digan ‘hago lo que el presidente diga’; estoy buscando personas con criterio propio, con liderazgo, que representan sectores y causas. Y en ese proceso de construcción de una nómina de diputados balanceada, que represente a todo el país, estoy seguro que la Asamblea Nacional del PLN me apoyará”.

Este medio volvió a preguntar al candidato presidencial qué decisión tomaría si el resultado no es el esperado en la Asamblea Nacional verdiblanca, a lo que respondió: “Yo soy respetuoso de la democracia, estoy seguro que puedo cubrir que alguna que otra persona no sea la que yo propuse, pero no concibo que la representación global no represente los valores de un PLN que votó en un 80% por mi propuesta planteada democráticamente”.

Los partidos políticos tienen hasta el 28 de setiembre para que las asambleas superiores ratifiquen la designación de los candidatos a la presidencia de la República, las vicepresidencias y a la Asamblea Legislativa.