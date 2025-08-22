TSE confirma mala noticia para el PLN

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, ha tenido un conflicto con delegados de San Ramón. Foto:

Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmaron una mala noticia para el Partido Liberación Nacional (PLN), por causa de que los delegados de San Ramón se niegan a efectuar su asamblea cantonal.

La agrupación verdiblanca no podrá recibir el dinero de la contribución estatal a los partidos políticos mientras no complete el nombramiento de las autoridades y los delegados del comité cantonal de San Ramón. Así lo dispuso una sentencia emitida este viernes por el órgano electoral.

Si bien el TSE le dio luz verde al PLN para participar en las elecciones nacionales, presentando sus candidatos a presidente y diputados, la resolución plantea un problema en términos de acceso al financiamiento electoral, pues la agrupación no podría pedir el reembolso de los recursos que invierta en campaña hasta que no resuelva la situación del cantón alajuelense.

El sábado 16 de agosto, fracasó el noveno intentó de Liberación por efectuar la asamblea cantonal de San Ramón. Solo se presentaron 29 de los 108 delegados y, para poder celebrar la sesión, se requiere de 54. Los liberacionistas ramonenses tienen pendiente elegir a su comité y sus delegados a la asamblea provincia de Alajuela.

La normativa electoral establece que, para acceder a la deuda política, los partidos deben completar la renovación de sus estructuras territoriales y al PLN solo le falta la de San Ramón.

Consultado sobre cómo resolverían esta situación, el presidente del PLN, Ricardo Sancho, declaró que, ante estas circunstancias, es esencial resolver la situación en San Ramón “para tener derecho a la deuda política”.

“No hay vuelta atrás ni justificaciones absurdas, hay que resolver esa representación. El PLN nació de una revolución democrática y no se puede prestar a estas alturas para imprecisiones ni juegos mezquinos; vamos a entrar con toda la fuerza a resolverlo”, dijo.

Esta semana, uno de los delegados de San Ramón, el exalcalde de este cantón, Nixon Ureña, dijo que él y 50 delegados evaluaban renunciar porque el candidato Álvaro Ramos los consideró enemigos. El aspirante presidencial también lo había acusado de sabotaje.

Secretario general señala posible salida

Miguel Guillén, secretario general del PLN, agregó que la resolución no descarta la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en el artículo 74, inciso D, del Estatuto del PLN, el cual establece que la Asamblea Nacional podrá nombrar cargos de elección interna cuando, habiéndose convocado en una oportunidad, las asambleas territoriales no lo hagan por inopia, error u otra circunstancia atribuible a ellas.

“Ese amparo no valoró esta vía y, en consecuencia, los magistrados no se pronunciaron al respecto. Consideramos que es un mecanismo válido, ajustado tanto a la normativa como al espíritu de la legislación jurídico-electoral costarricense”, dijo.

Tanto Guillén como Sancho resaltaron que, por otra parte, se blinda la potestad del PLN para presentar sus candidaturas a la Presidencia y el Congreso.

¿Por qué se pronunció el TSE?

El TSE se pronunció con motivo de un recurso de amparo electoral interpuesto contra el PLN por dos delegados de Barva y Paraíso, quienes alegaron que la situación en San Ramón amenaza su derecho de participación política, porque la asamblea nacional podría no completarse.

Al respecto, el TSE resolvió, primero, que la situación ramonense no condiciona la posibilidad que tiene el PLN de presentar candidaturas.

“Como se ha tenido por demostrado, el PLN ha remozado la totalidad de su estructura territorial, a excepción de aquellos nombramientos que corresponden a la asamblea cantonal de San Ramón, órgano territorial partidario que, por causas únicamente atribuibles a sus integrantes, no ha conformado cuórum, pese a ser convocado en más de una decena de ocasiones”, indicaron los magistrados.

El TSE precisó que no es jurídicamente procedente que la conducta omisiva de un grupo reducido frustre el cumplimiento del principio democrático, el cual obliga a que la nueva asamblea nacional del partido elija las candidaturas a diputados.

En consecuencia, la nueva asamblea nacional podrá designar y ratificar candidatos para los comicios del 1.° de febrero del 2026, pero no podrá nombrar a los delegados de San Ramón, labor que recae únicamente en los asambleístas de este cantón.

La asamblea nacional deberá hacer cuórum como si existieran los delegados de San Ramón, aunque las plazas estén vacantes.

“Sin perjuicio de lo anterior, se hace ver al PLN que, con base en la jurisprudencia de este Pleno, deberá realizar la asamblea cantonal de San Ramón como requisito para recibir los dineros de la contribución del Estado, toda vez que vencido el plazo de vigencia de la estructura actual, no se le podrán desembolsar dineros públicos a los que tuvieran derechos, mientras no completen el nombramiento de las autoridades y de las delegaciones cantonales”, advirtió el Tribunal a Liberación.