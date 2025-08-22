Política

TSE confirma mala noticia para el PLN

Si bien puede participar en las elecciones, la situación del PLN en San Ramón complica otro aspecto fundamental para una campaña

Por Esteban Oviedo
El TSE confirmó que el PLN no puede acceder a la deuda política mientras no resuelva la asamblea cantonal de San Ramón. Esto plantea un problema para la campaña del candidato Álvaro Ramos.
Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, ha tenido un conflicto con delegados de San Ramón. Foto: (Albert Marín/Albert Marín)







