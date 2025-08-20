Política

Exalcalde de San Ramón evalúa renunciar al PLN después de que Álvaro Ramos lo acusó de sabotaje

Ureña afirmó que Ramos lo declaró enemigo de la nueva Liberación

Por Cristian Mora
Álvaro Ramos - Nixon Ureña
Nixon Ureña, exalcalde de San Ramón, evalúa dejar el PLN tras confrontación con Álvaro Ramos. (La Nacion/Captura Instagram)







álvaro RamosNixon UreñaPLNRenuncia
