Exalcalde de San Ramón evalúa renunciar al PLN después de que Álvaro Ramos lo acusó de sabotaje

Nixon Ureña, exalcalde de San Ramón, evalúa renunciar al Partido Liberación Nacional (PLN) después de que el candidato presidencial, Álvaro Ramos, lo acusó de sabotear la asamblea cantonal de San Ramón.

Según Ureña, actual funcionario de la Municipalidad de Alajuela, analizará con “todo el equipo de delegados si permanecemos o nos vamos” del PLN.

“Nos declaró enemigos de la nueva liberación y nos quiere fuera”, argumentó a La Nación el exalcalde ramonense.

Nixon Ureña insistió en que “la opinión que tiene el candidato de nosotros” es el principal motivo para un eventual retiro. Hizo referencia a las declaraciones emitidas por Ramos, el martes en el programa Por Tres Razones de Radio Columbia, en el que se refirió a la asamblea de San Ramón como “miserable”.

Durante la entrevista, le preguntaron a Ramos sobre los cuestionamientos a su liderazgo, al no lograr posicionar a las personas que él quería en las estructuras del PLN en Alajuela y San Ramón.

Ramos argumentó que dichos temas “son meramente discusiones internas del partido que nosotros tenemos maneras de resolver.” Seguidamente, dijo que, lo que las personas deben entender es que será un gobierno preocupado por resolver los problemas reales.

Mencionó, dirigiéndose a la cámara, que entre los ramonenses hay más preocupación “por el niño de seis años que fue asesinado en una balacera hace unos meses que, por una miserable asamblea de San Ramón“.

Ureña comentó que al menos 50 delegados estarían analizando salirse. “Son decisiones grupales de liderazgo horizontal, no unipersonales”, dijo.

¿Dará su adhesión al chavismo?

Al consultársele por una imagen que circula desde el martes en redes sociales, en la que aparece como candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano (PPS), Nixon Ureña afirmó que la fotografía es falsa y corresponde a un montaje.

Imagen que circula en redes sociales y que Ureña calificó como un montaje en su contra. (Cortesía/Nixon Ureña)

A raíz de la imagen, se le consultó si encuentra coincidencias con el proyecto político de la candidata presidencial del PPS, Laura Fernández, y con la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves.

No obstante, Ureña respondió: “Lo encontrara o no, lo que prevalecerá sería la posición del grupo”.

Conflicto con Ramos

El candidato presidencial del PLN acusó a inicios de agosto a Ureña de ser uno de los dirigentes locales que han saboteado en numerosas ocasiones la asamblea cantonal ramonense, la cual no ha podido efectuarse. Este es el único cantón en donde el PLN no ha podido terminar su asamblea cantonal pese a que el plazo para renovar estructuras ya expiró.

Ramos mencionó que Ureña y otro líder ramonense, identificado como Henry Sánchez, han evitado que la asamblea cantonal de San Ramón se congregue para completar el proceso de renovación de estructuras.

Según Ramos, el exalcalde ramonense le comunicó su interés de ser candidato a diputado en las elecciones nacionales del 2026.

El aspirante presidencial también criticó al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, quien en entrevista con la Revista Dominical, de La Nación, manifestó que Ramos ha olvidado lo más importante de su campaña por involucrarse en temas internos del PLN.

