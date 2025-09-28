PLN convoca nueva asamblea cantonal en San Ramón tras múltiples fracasos

San Ramón es el único cantón donde el PLN no ha logrado completar su asamblea cantonal, un requisito clave para acceder a los fondos de la campaña 2026.

El Partido Liberación Nacional (PLN) programó una nueva asamblea cantonal en San Ramón con el propósito de completar las designaciones pendientes, como parte del proceso de renovación de estructuras que los partidos políticos deben cumplir.

Esta es la única asamblea cantonal pendiente de las 84 necesarias y Liberación ha fracasado en celebrarla con éxito en cerca de 11 intentos anteriores.

El Comité Ejecutivo Superior Nacional y el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN convocaron la asamblea para el sábado 4 de octubre, con una primera convocatoria a las 2:00 p. m. y la segunda a las 3:00 p. m. Además, fijaron otra para el miércoles 8 de octubre, con horarios de 5 p. m. y 6 p. m.

La Nación intentó contactar al presidente del partido, Ricardo Sancho, y al secretario general, Miguel Guillén, para consultarles qué esperan de las nuevas convocatorias y si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio el visto bueno a realizarlas en periodo electoral, que inicia el próximo 1.º de octubre.

No obstante, al momento de publicar este artículo, no se obtuvo respuesta.

Múltiples tropiezos

En los últimos meses, el PLN ha intentado en reiteradas ocasiones celebrar su asamblea cantonal en San Ramón, pero ha fracasado debido a disputas internas entre distintas corrientes veridblancas del cantón.

En agosto, el candidato presidencial por el PLN, Álvaro Ramos, acusó al exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña, y al dirigente local Henry Sánchez, de ser parte de los líderes que han saboteado la realización de la asamblea.

El intento más cercano a lograr la realización de la asamblea se dio el 6 de setiembre, cuando asistieron 39 delegados, aún lejos de los 54 requeridos para el cuórum. Esto pese a los esfuerzos de Ramos por acercarse a los líderes ramonenses.

PLN se queda corto otra vez: sin cuórum en asamblea cantonal de San Ramón (Lucía Astorga/La Nación)

Aunque, la asistencia fue mayor que en convocatorias anteriores, la ausencia de un grupo de delegados liderado por el exalcalde Ureña continúa bloqueando el proceso.

Una alternativa valorada por el partido fue que la Asamblea Nacional, máximo órgano del PLN, eligiera a los representantes de San Ramón. Sin embargo, el TSE anuló esa posibilidad y recordó a la agrupación que dicho órgano no puede asumir el nombramiento de delegados cantonales.

Un requisito obligatorio

El PLN está obligado a realizar esta asamblea para completar la renovación de sus estructuras, requisito indispensable para acceder a los fondos estatales de la deuda política.

Tal como lo informó La Nación, Álvaro Ramos iniciará su campaña electoral sin acceso a estos fondos, pues el TSE convocará oficialmente a los comicios del 2026 el próximo 1.º de octubre, y la asamblea está programada para el 4 del mismo mes.

Asimismo, de no concretarse la asamblea, el partido no podrá recibir la contribución estatal que financia a las agrupaciones políticas.

A inicios de agosto, el exdiputado y excandidato Antonio Álvarez Desanti advirtió que el partido se encontraba en una situación inédita en su historia reciente y que esta podría comprometer el acceso del PLN a los fondos de la deuda política.

Agregó que, a diferencia de campañas anteriores en las que, incluso perdiendo, el partido quedó con condiciones financieras operativas, esta vez “estaríamos ante el cierre inminente de nuestro partido”.

